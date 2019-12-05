Уточняется, что под санкции попали российские граждане Максим Якубец и Игорь Турашев. Их США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров. Всего под санкции попали 17 физических лиц из России и Украины.

Власти США ввели новые санкции против российских компаний и граждан

Шоу-бизнес Актриса Эмма Стоун выходит замуж Летом 2019 года в одном из интервью обладательница "Оскара" Стоун упоминала, что хочет выйти замуж и завести детей.

Политика Помощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита в Париже, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.

Гаджеты Брат Пабло Эскобара выпустил складной смартфон Роберто Эскобар, брат знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон Escobar Fold 1. Примечательно, что один из промороликов устройства снимали в Москве и в его создании принимали участие российские модели.

Политика Строительство «Северного потока-2» ускорилось Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.

Спорт Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.

Происшествия В управлении строительной политики Воронежа идут следственные действия Правоохранители проводят следственные действия в управлении строительной политики администрации Воронежа, а также департаменте строительной политики Воронежской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Шоу-бизнес Вайкуле посетовала на холодный прием россиян Певице советуют выступать на родине В недавней беседе с журналистами Лайма Вайкуле посетовала на московскую публику за прохладный прием во время недавнего выступления.

Общество Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.

Культура Сезон рождественских фильмов официально открыт Кадр из к / ф "Рождество на двоих" 5 декабря на экраны страны выходит первая рождественская трагикомедия этого сезона - "Рождество на двоих" с Эмилией Кларк в главной роли.