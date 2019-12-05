Политика
REGNUMВласти США ввели новые санкции против российских компаний и граждан
Уточняется, что под санкции попали российские граждане Максим Якубец и Игорь Турашев. Их США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров. Всего под санкции попали 17 физических лиц из России и Украины.
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Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Актриса Эмма Стоун выходит замуж
Летом 2019 года в одном из интервью обладательница "Оскара" Стоун упоминала, что хочет выйти замуж и завести детей.
Спорт
Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с высоты 7-8 метров, передает "Чемпионат.com".
Политика
Помощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу
Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита в Париже, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.
Происшествия
Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде
В Зеленограде автомобиль сбил женщину с двумя детьми. Авария произошла около 18:30 на улице Каменка.
Гаджеты
Брат Пабло Эскобара выпустил складной смартфон
Роберто Эскобар, брат знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон Escobar Fold 1. Примечательно, что один из промороликов устройства снимали в Москве и в его создании принимали участие российские модели.
Общество
Стал известен главный цвет 2020 года
Институт цвета Pantone определился с главным цветом 2020 года.
Гаджеты
Nokia выпустила свой «умный» первый телевизор по цене смартфона
Стоит отметить, что Nokia Smart TV разработан при участии индийской электронной торговой площадки Flipkart.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Спорт
Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
Происшествия
В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтят память 156 жертв пожара в ночном клубе "Хромая лошадь", трагедия произошла 5 декабря 2009 года.
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 6 SE получит квадрокамеру с 48-Мп сенсором
Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
Шоу-бизнес
Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Происшествия
В управлении строительной политики Воронежа идут следственные действия
Правоохранители проводят следственные действия в управлении строительной политики администрации Воронежа, а также департаменте строительной политики Воронежской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Политика
В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк извинился перед Джессикой Бил
На прошлой неделе Джастин Тимберлейк немного перебрал на вечеринке после тяжелого съемочного дня.
Происшествия
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
Футбол
Владимир Быстров: «При Хохлове в ворота соперников „Динамо“ не ставили пенальти в каждом матче. А тут по два»
Шоу-бизнес
Вайкуле посетовала на холодный прием россиян
Певице советуют выступать на родине В недавней беседе с журналистами Лайма Вайкуле посетовала на московскую публику за прохладный прием во время недавнего выступления.
Общество
В России показали раскрытый ядерный чемоданчик
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая впервые опубликовала фото новорожденной дочери
Ирина Слуцкая впервые опубликовала в социальной сети фотографию своей новорожденной дочери.
Происшествия
Прокурор требует для трех участников акции 27 июля в Москве от 3 до 4 лет колонии
Государственный обвинитель потребовал в четверг приговорить троих участников акции 27 июля в Москве Александра Мыльникова, Егора Лесных и Максима Мартинцова на сроки от 3 до 4 лет лишения свободы.
Общество
В Крыму сделали 31 декабря выходным днем
В Республике Крым объявили выходным днем 31 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Крыминформ».
Культура
Сезон рождественских фильмов официально открыт
Кадр из к / ф "Рождество на двоих" 5 декабря на экраны страны выходит первая рождественская трагикомедия этого сезона - "Рождество на двоих" с Эмилией Кларк в главной роли.
Спорт
Женская сборная России по гандболу победила Японию на чемпионате мира
6 декабря состоится встреча России со Швецией. Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Футбол
Слуцкий может возглавить греческий АЕК
Экс-тренер ЦСКА и голландского «Витесса» Леонид Слуцки может возглавить греческий АЕК, сообщает «Бизнес Online».