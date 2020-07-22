Коронавирус
Газета.RuВласти США заказали 100 млн доз вакцины от COVID-2019 на $1,95 млрд
Правительство США заказало 100 млн доз вакцины от коронавируса у немецкого производителя BioNTtech и американского Pfizer. Об этом сообщается на сайте BioNTech. Сумма первоначального заказа Вашингтона составляет $1,95 млрд.
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С помощью Operation Warp Speed мы собираем портфель вакцин, чтобы увеличить вероятность того, что американцы получат по крайней мере одну безопасную и эффективную вакцину уже в конце этого года.
— Алекс Азар, американский юристLenta.ru 12:09
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Власти США заказали вакцину от коронавируса почти на два миллиарда долларов
Комсомольская правда13:46
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Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Футбол
Московский «Спартак» намерен предложить контракт Кокорину
Gazeta.SPb 09:50
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Культура
«Ведьмак» возглавил рейтинг самых популярных сериалов Netflix
По данным стримингового гиганта Netflix, «Ведьмак», «Король тигров» и «Бумажный дом» попали в тройку лидеров из списка самых популярных сериалов.
ToDay News Ufa 13:59
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru 14:47
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
Российские журналисты подверглись нападению со стороны американских полицейских при освещении протестов в Портленде, передаёт корреспондент РИА Новости.
RT на русском 06:10
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК 12:06
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки.
Коммерсантъ 13:48
Наука
Ученые СПбГУ нашли на Камчатке три новых минерала
ИА Красная Весна 10:42
Армия и оружие
Сирийские военные перехватили самый скрытный в мире беспилотник
Discover24 вчера в 03:02
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Общество
Суд обнародовал результаты ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы в среду, 22 июля, обнародовал результаты ДНК-теста сына рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
Известия 10:40
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Общество
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве.
ТАСС 13:49
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru 13:44
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Известия 08:42
Авто
Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X
Компания Volkswagen запатентовала новый Tiguan X. Накануне на сайте патентного ведомства Китая появились первые снимки купе-кроссовера без камуфляжа.
Новые автомобили 13:44
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэм Юнайтед" в матче 37-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 14:53
Происшествия
В Москве на станции метро «Красные Ворота» погиб мужчина
РИА Новости 14:40
Общество
На Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора на предприятиях в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:57
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Армия и оружие
Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции
"Намерение Анкары провести сейсмические исследования к юго-востоку от Крита на греческом континентальном шельфе сигнализирует о тревоге вооруженным силам страны, которые, похоже, находятся в полной боевой готовности", – сообщает Telegram-канал "FRОNТовые заметки".
Evo-rus.com 10:35
Культура
Любимова: увеличение посещаемости культурных мероприятий в три раза к 2030 году достижимо
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, согласно поручению, которое содержится в тексте указа о продлении сроков исполнения нацпроектов, посещаемость культурных мероприятий к 2030 году должна вырасти в три раза по сравнению с показателем 2019 года.
ТАСС 12:02
Здоровье
Шапша вручил медаль главврачу инфекционки за борьбу с коронавирусом
Московский Комсомолец Калуга 04:49