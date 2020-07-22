С помощью Operation Warp Speed мы собираем портфель вакцин, чтобы увеличить вероятность того, что американцы получат по крайней мере одну безопасную и эффективную вакцину уже в конце этого года.

Правительство США заказало 100 млн доз вакцины от коронавируса у немецкого производителя BioNTtech и американского Pfizer. Об этом сообщается на сайте BioNTech. Сумма первоначального заказа Вашингтона составляет $1,95 млрд.

Власти США заказали 100 млн доз вакцины от COVID-2019 на $1,95 млрд

Футбол «Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы "Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.

Происшествия Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля «По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда. 51

Кино Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова. 17

Общество Собянин уволил главу департамента образования Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки. 176

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Политика США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля. 105

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