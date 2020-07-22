Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВласти США заказали 100 млн доз вакцины от COVID-2019 на $1,95 млрд

Правительство США заказало 100 млн доз вакцины от коронавируса у немецкого производителя BioNTtech и американского Pfizer. Об этом сообщается на сайте BioNTech. Сумма первоначального заказа Вашингтона составляет $1,95 млрд.
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Алекс Азар
С помощью Operation Warp Speed мы собираем портфель вакцин, чтобы увеличить вероятность того, что американцы получат по крайней мере одну безопасную и эффективную вакцину уже в конце этого года.
— Алекс Азар, американский юристLenta.ru 12:09

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