с чего всё началось

Правительство США заказало 100 млн доз вакцины от коронавируса у немецкой компании BioNTtech и американской Pfizer. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на BioNTech.

Власти США заказали у компаний 100 млн доз вакцины от коронавируса

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