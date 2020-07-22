Коронавирус
Национальная служба новостейВласти США заказали у компаний 100 млн доз вакцины от коронавируса
Правительство США заказало 100 млн доз вакцины от коронавируса у немецкой компании BioNTtech и американской Pfizer. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на BioNTech.
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«Правительство США разместило первоначальный заказ на 100 млн доз на $1,95 млрд и может получить до 500 млн доз дополнительно», — говорится в заявлении.RT на русском12:53
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