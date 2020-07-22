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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Власти США заказали у компаний 100 млн доз вакцины от коронавируса

Правительство США заказало 100 млн доз вакцины от коронавируса у немецкой компании BioNTtech и американской Pfizer. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на BioNTech.В источнике
С чего всё началось
«Правительство США разместило первоначальный заказ на 100 млн доз на $1,95 млрд и может получить до 500 млн доз дополнительно», — говорится в заявлении
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RT на русскомвчера в 12:53
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Газета.Ru

Власти США заказали 100 млн доз вакцины от COVID-2019 на $1,95 млрд

Газета.Ruвчера в 11:55
RT на русском

Власти США заказали вакцину от коронавируса почти на $2 млрд

RT на русскомвчера в 12:53
Lenta.ru

США заказали вакцину от коронавируса почти на два миллиарда долларов

Lenta.ruвчера в 12:09
Российская газета

США заказали 100 миллионов доз вакцин от COVID-19

Российская газетавчера в 13:13
РБК

В США заявили о готовности купить 100 млн доз вакцины почти за $2 млрд

РБКвчера в 10:54
ТАСС

Власти США заказали у немецкой и американской компаний 100 млн доз вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 10:39
Forbes

Американцы получат инъекцию вакцины от коронавируса бесплатно

Forbesвчера в 10:25
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Силы ПВО ЧФ и Балтфлота перехватили самолеты ВМС США над Черным морем

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского и Балтийского флотов перехватили и сопроводили в воздухе американские самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S, а также Р-3С «Орион» ВВС Германии.
Пятый каналвчера в 09:38
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Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известиявчера в 06:31
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Трамп назвал «лидера» в гонке создания вакцины от коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что две перспективные американские вакцины против коронавирусной инфекции выйдут на финальную стадию клинических испытаний уже в июле 2020 года.
REGNUM19:33

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК20:13
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Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБКвчера в 07:36
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В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Алтайском крае, такие изменения внес в указ о мерах по предупреждению распространения COVID-19 губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новостивчера в 01:13
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъвчера в 10:31
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В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ21 июля в 03:25
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