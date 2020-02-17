Общество

RT на русскомRT на русскомУ 40 американцев выявили заражение коронавирусом на Diamond Princess

Медики выявили заражение новым типом коронавируса COVID-19 у 40 американцев на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
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Централизованной эвакуации россиян с лайнера в Японии не планируется

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Когда начнется эвакуация россиян с японского лайнера

ТВ Центр04:06

В МИД оценили возможность эвакуации россиян с лайнера Diamond Princess

RT на русском03:37

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Эхо Москвы05:30

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Интерфакс09:14

МИД: вопрос об эвакуации россиян с лайнера в Иокогаме нужно рассматривать после карантина

ТАСС02:38
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:15, Ашберн
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Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии

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Общество

Samsung принял требования предустановки российского софта на гаджеты

Компания Samsung не изменит своих планов по работе в России после вступлению в силу требования обязательной предустановки российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 16:11
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Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
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В Китае внезапно умер украинский фигурист

По предварительной информации, у Бондаря во сне остановилось сердце. Известие о трагедии опубликовал автор блога forum.skating.com.ua.
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Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус

Девушке предстоит сдать анализы на коронавирус.
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Телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в Москве

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Участник несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрей Баршай не признал в суде вину в нападении на сотрудника Росгвардии.
RT на русском 12:56
Авто

Новому кроссоверу Chery eQ5 достался полный привод

В середине 2020 года на китайский рынок выйдет батарейный паркетник Chery eQ5, который мы ранее видели на патентных рисунках.
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Общество

Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости вчера в 05:14
Космос

NASA показало, как выглядят с орбиты самые высокие облака

Фотографию серебристых облаков опубликовало NASA в своем аккаунте в Instagram. Астронавты уточнили, что это самые высокие облака.
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Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
РИА Новости 04:55
Политика

Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер внесен в базу украинского сайта «Миротворец» 17 февраля.
Красная весна 16:11
Общество

Украина продаст три убыточных порта в Черном море

Три государственных морских порта Украины ("Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск"), которые имеют выход к Черному морю, были внесены в список объектов, подлежащих приватизации по причине их убыточности, сообщил Фонд госимущества Украины (ФГИ) в Facebook.
РИА Новости 15:21
Здоровье

Минздрав опроверг информацию о сокращениях стоматологов в поликлиниках

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в структуре российских поликлиник появятся терапевтические отделения, а также процедурные и диагностические отделения, но при этом из них исчезнут стоматологи и психологи.
ТАСС 13:44
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Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Технологии

Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7

В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.
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Политика

Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:38
Футбол

Кокорин забил в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Сочи»

RT на русском 10:17
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru 09:55
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
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Росстат зафиксировал рост зависимости экономики от нефти и газа

Промышленный рост в России замедлился в 2019 году Кроме того, Росстат представил первые оценки на основе нового базисного года — за январь 2020-го.
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Здоровье

Пермский врач отказала ВИЧ-положительному посетителю в приеме

В пермском поселке Ныроб вместо консультации врач разгласила ВИЧ-статус посетителя всем присутствующим, передает 59.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и президент организации Выбор Анна Каргапольцева.
Znak.com 15:40
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском 15 февраля в 21:23
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Во Франции суд оставил под стражей россиянина Александра Винника

Россиянин Александр Винник останется под стражей - таково решение апелляционного суда Парижа, рассматривавшего обращение адвокатов россиянина, передает РИА Новости.
Российская газета 15:34
Армия и оружие

Новейший транспортник Ил-112 совершит второй полет

Второй тестовый полет перспективного военно-транспортного самолета Ил-112 запланирован на апрель, через год после первого.
Российская газета 07:38
Общество

Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса

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Как связаны «Очень странные дела» и «Черная Вдова»? Объяснили фанаты

Напомним, что премьера «Черной Вдовы» состоится 30 апреля, в то время как дата выхода нового сезона «Очень странных дел» пока неизвестна.
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