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Газета.Ru
Газета.Ru

В США заявили, что Россия распространяет дезинформацию о Байдене

Министерство внутренней безопасности США подготовило доклад, в котором утверждается, что якобы Россия пытается распространять ложные сведения о психическом здоровье кандидата в президенты Джо Байдена. Об этом сообщает ABC со ссылкой на рабочий вариант документа.В источнике
С чего всё началось
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.Американская разведка подготовила доклад, предупреждающий правоохранительные органы о якобы российской схеме распространения утверждений о нездоровой психике кандидата в президенты Джо Байдена, однако министерство внутренней безопасности США не стало его распространять, сообщает телеканал ABC News
 со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа.
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