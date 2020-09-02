В США заявили, что Россия распространяет дезинформацию о Байдене

Политическая Экспертиза 14

Министерство внутренней безопасности США подготовило доклад, в котором утверждается, что якобы Россия пытается распространять ложные сведения о психическом здоровье кандидата в президенты Джо Байдена. Об этом сообщает ABC со ссылкой на рабочий вариант документа.