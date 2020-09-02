США обвинили Россию в дезинформации о душевном здоровье Байдена

Ридус 14

Как передает телекомпания ABC, российские спецслужбы распространяют ложные данные о слабом психическом здоровье Байдена. Таким образом Россия опять вмешивается в выборы американского президента. Голосование запланировано на 3 ноября 2020 года.