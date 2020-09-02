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Мойка78
Мойка78

США обвинили Россию в дезинформации о душевном здоровье Байдена

Как передает телекомпания ABC, российские спецслужбы распространяют ложные данные о слабом психическом здоровье Байдена. Таким образом Россия опять вмешивается в выборы американского президента. Голосование запланировано на 3 ноября 2020 года.В источнике
С чего всё началось
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.Американская разведка подготовила доклад, предупреждающий правоохранительные органы о якобы российской схеме распространения утверждений о нездоровой психике кандидата в президенты Джо Байдена, однако министерство внутренней безопасности США не стало его распространять, сообщает телеканал ABC News
 со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа.
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Газета.Ru

В США заявили, что Россия распространяет дезинформацию о Байдене

Газета.Ruвчера в 14:58
REGNUM

Власти США обвинили РФ в распространении дезинформации о Байдене

REGNUM19:04
Lenta.ru

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Маразм Байдена списали на «русский заговор»

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СМИ: США заподозрили Россию в распространении дезинформации о Байдене

РИА Новостивчера в 14:34
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США подозревают Россию в распространении дезинформации о психическом здоровье Байдена

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МВБ США утверждают, что Россия распространяет дезинформацию о психическом здоровье Байдена

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