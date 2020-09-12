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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Власти США заявили, что получили список участников проекта «Лахта» по вмешательству в выборы

Правоохранительные органы США получили список сотрудников так называемого «проекта Лахта», который они подозревают во вмешательстве в американские выборы, следует из документов суда штата Вирджиния.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Власти США получили список предполагаемых участников так называемого проекта «Лахта»

Американская сторона считает Лифшица одним из участников проекта "Лахта". В четверг Минфин США также внес Лифшица в санкционные списки в связи с предполагаемыми кибератаками и вмешательством в американские выборы.
ТАСС17:39
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

Власти США сообщили о списке сотрудников проекта по «вмешательству» в выборы

Общественная служба новостей21:56
РИА Новости

В США рассказали о списке сотрудников проекта по «вмешательству» в выборы

РИА Новостивчера в 14:16
Взгляд.ру

Секретная служба США рассказала о «российском вмешательстве» в выборы

Взгляд.ру20:58
Коммерсантъ

Власти США заявили, что получили список участников проекта «Лахта» по вмешательству в выборы

Коммерсантъ20:41
ТАСС

Власти США получили список предполагаемых участников так называемого проекта «Лахта»

ТАСС17:39
Lenta.ru

В США рассказали о списке сотрудников проекта по «вмешательству» в выборы

Lenta.ruвчера в 16:42
Эхо Москвы

Власти США заявили о получении списка сотрудников проекта «Лахта» по вмешательству в выборы

Эхо Москвы21:06

Посольство направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко

«С учётом имеющихся у Ярошенко хронических заболеваний считаем, что изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии здоровья.В этой связи с обращением родственников россиянина направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с просьбой не менять место заключения К.В. Ярошенко», — заявил Антонов.
RT на русском21:18

Постпредство РФ: ФРГ не передавала в ОЗХО материалы по Навальному

"Заявления официальных лиц Германии относительно направления материалов по российскому гражданину А. Навальному в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) являются недостоверными и не соответствующими действительности", - сказано в сообщении на сайте посольства РФ в Нидерландах.
РЕН ТВ10 сентября в 14:23
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В США раскрыли «неслыханное оружие» Трампа

Ранее газета Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги американского журналиста Боба Вудворда «Ярость» написала, что Трамп заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали, во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР, в 2017 году.
Известия19:06
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Точка притяжения: как развивается первый в России энерготехнохаб

Уникальность формата проекта энергетического технохаба позволяет распространить действие специальных программ для его резидентов не только на всю территорию Санкт-Петербурга, но и вовлекать партнеров из других регионов и стран.
Известиявчера в 06:38
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Банк России назвал примерное время повышения ключевой ставки

Средний прогноз экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, предполагает, что в следующую пятницу Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 4.25%, а к концу года опустит ее до 4%. Повышение ставки ожидается в четвертом квартале 2021 года.
Profinance.ruвчера в 07:16
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Валерия появилась на юбилее Долиной в «золоте»

На свой юбилей Лариса пригласила всех своих друзей, в числе которых была Алла Пугачёва с Максимом Галкиным, Иосиф Пригожин с супругой Валерией, Александр Буйнов и другие звёзды отечественной эстрады.
CT newsвчера в 07:05
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Military Watch: Украина не сможет модернизировать Т-80 для Пакистана

"Поскольку Россия вряд ли захочет поставлять пакет модернизации для этих танков, а оборонный сектор Украины слишком ограничен, чтобы сделать это, платформы Т-80, находящиеся на вооружении Пакистана, вероятно, будут заменены другими боевыми машинами", — пишут авторы Military Watch.
Слово и Дело17:05
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