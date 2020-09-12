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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Власти США заявили, что получили список участников проекта «Лахта» по вмешательству в выборы

Правоохранительные органы США получили список сотрудников так называемого «проекта Лахта», который они подозревают во вмешательстве в американские выборы, следует из документов суда штата Вирджиния.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Власти США получили список предполагаемых участников так называемого проекта «Лахта»

Американская сторона считает Лифшица одним из участников проекта "Лахта". В четверг Минфин США также внес Лифшица в санкционные списки в связи с предполагаемыми кибератаками и вмешательством в американские выборы.
ТАСС17:39
Подробнее о событии
ТАСС

Власти США получили список предполагаемых участников так называемого проекта «Лахта»

ТАСС17:39
Эхо Москвы

Власти США заявили о получении списка сотрудников проекта «Лахта» по вмешательству в выборы

Эхо Москвы21:06
Взгляд.ру

Секретная служба США рассказала о «российском вмешательстве» в выборы

Взгляд.ру20:58
Коммерсантъ

Власти США заявили, что получили список участников проекта «Лахта» по вмешательству в выборы

Коммерсантъ20:41
РБК

США заявили о наличии списка участников проекта по вмешательству в выборы

РБК22:55
Lenta.ru

В США рассказали о списке сотрудников проекта по «вмешательству» в выборы

Lenta.ruвчера в 16:42
РИА Новости

В США рассказали о списке сотрудников проекта по «вмешательству» в выборы

РИА Новостивчера в 14:16

Космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС

Представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил РИА Новости, что следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции, планирующийся до конца 2020 года, будет впервые выполнен из нового модуля.
Космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
RT на русском00:42
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Травматолог-ортопед Терновой назвал главные требования к осенней обуви

"В современном городе мокрые ноги грозят простудными заболеваниями, воспалением ахиллова сухожилия – оно становится красным, нарушается ходьба, это может приводить к боли", — заявил Терновой.
Слово и Дело21:51
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Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUMвчера в 15:59
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В Белоруссии возбудили дело против оппозиционера Кравцова

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении представители Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова, сообщил старший инспектор по особо важным делам ДФР Артем Дунько.
РИА Новостивчера в 14:24
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