Власти США заявили, что получили список участников проекта «Лахта» по вмешательству в выборы
Правоохранительные органы США получили список сотрудников так называемого «проекта Лахта», который они подозревают во вмешательстве в американские выборы, следует из документов суда штата Вирджиния.В источнике
С чего всё началось
Власти США получили список предполагаемых участников так называемого проекта «Лахта»
Американская сторона считает Лифшица одним из участников проекта "Лахта". В четверг Минфин США также внес Лифшица в санкционные списки в связи с предполагаемыми кибератаками и вмешательством в американские выборы.
ТАСС17:39
Подробнее о событии