По словам и.о. министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки Чедда Вульфа, Россия якобы уже вмешалась один раз в выборы в 2016 году и сделает это снова в 2020 году.

с чего всё началось

Исполняющий обязанности министра национальной безопасности США Чед Вульф заявил, что его ведомство ожидает, что Россия предпримет попытку вмешаться в очередные президентские выборы, которые пройдут в стране в ноябре 2020 года.

Власти США заявили о готовности к вмешательству в выборы президента

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