Политика
РБКВласти США заявили о готовности к вмешательству в выборы президента
Исполняющий обязанности министра национальной безопасности США Чед Вульф заявил, что его ведомство ожидает, что Россия предпримет попытку вмешаться в очередные президентские выборы, которые пройдут в стране в ноябре 2020 года.
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с чего всё началось
По словам и.о. министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки Чедда Вульфа, Россия якобы уже вмешалась один раз в выборы в 2016 году и сделает это снова в 2020 году.Экономика сегодня03:49
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Власти США ожидают, что Россия постарается вмешаться в президентские выборы в этом году
Эхо Москвывчера в 23:30
В министерстве внутренней безопасности США заранее решили бояться вмешательства России в выборы-2020
Комсомольская правдавчера в 23:04
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