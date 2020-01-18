Политика

РБКРБКВласти США заявили о готовности к вмешательству в выборы президента

Исполняющий обязанности министра национальной безопасности США Чед Вульф заявил, что его ведомство ожидает, что Россия предпримет попытку вмешаться в очередные президентские выборы, которые пройдут в стране в ноябре 2020 года.
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Обвиняя Москву в давлении на выборы 2020 года, США раздувают костер инфовойны - Батюк

По словам и.о. министра внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки Чедда Вульфа, Россия якобы уже вмешалась один раз в выборы в 2016 году и сделает это снова в 2020 году.
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