Коронавирус
ТАССВласти США заявили о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом
Власти Соединенных Штатов начинают видеть признаки стабилизации количества новых случаев заражения коронавирусом в некоторых крупных городских агломерациях, ставших очагами заболевания. Об этом заявил во вторник на брифинге в Белом доме вице-президент США Майкл Пенс.
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В крупных городах США, где складывается наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса, появляются признаки улучшения, заявил вице-президент Майк Пенс.РИА Новости19:06
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Общество
С 8 апреля полиция начнет штрафовать нарушающих самоизоляцию
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В России дешевеют подержанные автомобили
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Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
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В России подготовят концепцию внедрения технологии eSIM
Федеральное агентство связи (Россвязь) объявило о проведении тендера на разработку концепции по внедрению eSIM.
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В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
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Малышева: коронавирусом будут инфицированы практически все
"Инфицированы по факту будут практически все", - заявила она, добавив, что ситуация будет аналогична вирусу герпеса, который в скрытой форме есть у многих.
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Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили на Сахалине
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Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
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В Иркутской области скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе 8 апреля.
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Смолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес
Политика
Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Вывоз застрявших в Сеуле дальневосточников снова отложили
Рейс авиакомпании "Аврора", который должен были вывезти застрявших в Южной Корее россиян, снова отложен, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Общество
В России установили ограничения цен на продажу масок и перчаток
Правительство России установило ограничения на продажу масок и перчаток: на каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.
Футбол
Слуцкий публично раскритиковал Игнатьева за нарушение карантина
Экономика
Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»
Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
Общество
США вернули на родину 45 тысяч своих граждан
Россия возвращает застрявших за рубежом почти 26 тысяч россиян, но не быстро – на сегодня анонсированы только два рейса – из Нью-Йорка и с Мальдив.
Здоровье
Прокуратура проверит, законно ли отказали в больничном благовещенцу на самоизоляции
Надзорный орган проверит исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства и трудовых прав мужчины.
Общество
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Происшествия
СК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Главного управления СК.
Единоборства
Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Энергетика
Bloomberg: ОПЕК готовится к радикальному варианту сокращения нефтедобычи
Другим вариантом, анализ которого подготовила ОПЕК, предусматривается отказ от сокращения добычи нефти рядом производителей.
Общество
В Аргентине ученые расшифровали полный геном коронавируса
Буэнос-Айрес, 8 апреля 2020, 01:23 — REGNUM Полный геном коронавируса SARS CоV-2, пандемия которого охватила мир, расшифровали ученые из Аргентины, 7 апреля сообщается на сайте аргентинского президента.
Технологии
Фото: Sony неожиданно показала геймпад PlayStation 5
Вашингтон, 8 апреля 2020, 00:41 — REGNUM Компания Sony выложила в сеть фотографии геймпада PlayStation 5. Изображения были выложены 7 апреля в официальном блоге PlayStation.
Общество
Число умерших за сутки от коронавируса в США побило рекорд
Общее число скончавшихся достигло 12 722. Утверждается, что по количеству умерших за сутки 7 апреля стало рекордным.
Происшествия
В Бурятии сельчане убили на стадионе приехавшего из Улан-Удэ парня
В воскресенье, 5 апреля, на стадионе на окраине села Ульдурга нашли тело 27-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти – колото-резанным ранением шеи и многочисленными повреждениями в области головы, туловища и конечностей.
Общество
Состояние Бориса Джонсона ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.