В крупных городах США, где складывается наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса, появляются признаки улучшения, заявил вице-президент Майк Пенс.

с чего всё началось

Власти Соединенных Штатов начинают видеть признаки стабилизации количества новых случаев заражения коронавирусом в некоторых крупных городских агломерациях, ставших очагами заболевания. Об этом заявил во вторник на брифинге в Белом доме вице-президент США Майкл Пенс.

Власти США заявили о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом

Общество С 8 апреля полиция начнет штрафовать нарушающих самоизоляцию Если до сегодняшнего дня в области штрафовали только за нарушения карантина для прибывших из других стран, то с 8 апреля штрафы коснутся также и тех, кто нарушает самоизоляцию.

Авто В России дешевеют подержанные автомобили Автомобили Lada моделей Samara, Priora и Kalina сбавили в цене по 7%.

Политика Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.

Здоровье Малышева: коронавирусом будут инфицированы практически все "Инфицированы по факту будут практически все", - заявила она, добавив, что ситуация будет аналогична вирусу герпеса, который в скрытой форме есть у многих.

Политика Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.

Общество Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество Вывоз застрявших в Сеуле дальневосточников снова отложили Рейс авиакомпании "Аврора", который должен были вывезти застрявших в Южной Корее россиян, снова отложен, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Общество В России установили ограничения цен на продажу масок и перчаток Правительство России установило ограничения на продажу масок и перчаток: на каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.

Общество США вернули на родину 45 тысяч своих граждан Россия возвращает застрявших за рубежом почти 26 тысяч россиян, но не быстро – на сегодня анонсированы только два рейса – из Нью-Йорка и с Мальдив.

Общество В Аргентине ученые расшифровали полный геном коронавируса Буэнос-Айрес, 8 апреля 2020, 01:23 — REGNUM Полный геном коронавируса SARS CоV-2, пандемия которого охватила мир, расшифровали ученые из Аргентины, 7 апреля сообщается на сайте аргентинского президента.

Технологии Фото: Sony неожиданно показала геймпад PlayStation 5 Вашингтон, 8 апреля 2020, 00:41 — REGNUM Компания Sony выложила в сеть фотографии геймпада PlayStation 5. Изображения были выложены 7 апреля в официальном блоге PlayStation.

Происшествия В Бурятии сельчане убили на стадионе приехавшего из Улан-Удэ парня В воскресенье, 5 апреля, на стадионе на окраине села Ульдурга нашли тело 27-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти – колото-резанным ранением шеи и многочисленными повреждениями в области головы, туловища и конечностей.