Коронавирус

ТАССТАССВласти США заявили о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом

Власти Соединенных Штатов начинают видеть признаки стабилизации количества новых случаев заражения коронавирусом в некоторых крупных городских агломерациях, ставших очагами заболевания. Об этом заявил во вторник на брифинге в Белом доме вице-президент США Майкл Пенс.
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с чего всё началось

Пенс: в США появились признаки улучшения ситуации с коронавирусом

В крупных городах США, где складывается наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса, появляются признаки улучшения, заявил вице-президент Майк Пенс.
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В США увидели признаки прогресса в борьбе с коронавирусом

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Правительство России установило ограничения на продажу масок и перчаток: на каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.
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Прокуратура проверит, законно ли отказали в больничном благовещенцу на самоизоляции

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В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
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СК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России

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В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
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Фото: Sony неожиданно показала геймпад PlayStation 5

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Состояние Бориса Джонсона ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
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