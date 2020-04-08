Коронавирус

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Появились признаки улучшения ситуации с распространением коронавируса в крупнейших городах США, где сложилась наиболее острая ситуация, заявил вице-президент Майк Пенс.
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Пенс заявил о первых признаках улучшения ситуации с коронавирусом в США

РБКвчера в 22:15

В США увидели признаки прогресса в борьбе с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 19:24

Пенс рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом в США

Московский Комсомолецвчера в 19:57

Пенс сообщил о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом в США

RT на русскомвчера в 19:41

Власти США заявили о признаках стабилизации ситуации с коронавирусом

ТАССвчера в 20:38

Власти США заявили о признаках улучшения ситуации с коронавирусом

РЕН ТВвчера в 19:11

Пенс: в США появились признаки улучшения ситуации с коронавирусом

РИА Новостивчера в 19:06
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Происшествия

В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

В Пермском крае скончался 69-летний пациент с коронавирусом, указано в официальном Telegram-канале местных властей о ситуации с COVID-19.
РИА Новости 01:56
Общество

Коронавирус выявлен еще у 25 въехавших в КНР через Приморье китайцев

В граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявлено заражение коронавирусом еще у 25 граждан Китая, вернувшихся из РФ.
Российская газета вчера в 22:46
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 21:33
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Политика

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:38
Политика

Владимир Путин: Пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Российский президент Владимир Путин проводит сегодня, 7 апреля, совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с вирусом COVID-19.
Online47.ru вчера в 09:30
Происшествия

В строящемся производственном здании в Кемерове обвалилась крыша

В Кемерове в строящемся производственном помещении обвалилась крыша.
RT на русском 01:31
Хоккей

«Северсталь» может пропустить следующий сезон в КХЛ

"Северсталь" может пропустить следующий сезон в КХЛ.
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 10:14
Общество

ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса

Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.
РБК вчера в 04:44
Здоровье

Еще шесть человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

Общее число инфицированных в регионе выросло до 18 человек Заболевших новой коронавирусной инфекцией в Алтайском крае стало больше на шесть человек.
АМИТЕЛ вчера в 13:04
Экономика

Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ

Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.
Компания вчера в 14:33
Здоровье

Предсказаны периоды пика смертности от COVID-19 для разных стран

Институт здоровья метрики и оценки (IHME) Университета Вашингтона в Сиэтле спрогнозировал периоды пика первой волны эпидемии COVID-19 для разных стран, пишет Deutsche Welle.
Фергана вчера в 18:22
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В результате ДТП водитель и три пассажира ВАЗа от полученных травм скончались на месте происшествия.
Интерфакс - Россия 02:33
Авто

Продажи новых автомобилей в России выросли на 23%

В марте 2020 года в России было продано чуть более 160 тыс. новых легковых автомобилей – на 22,7% больше, чем годом ранее.
Автоновости дня вчера в 06:07
Кино

Первый Международный кинофестиваль о космосе пройдёт дистанционно

Намеченный на 9-12 апреля в Калуге первый Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» состоится дистанционно.
ГТРК Калуга вчера в 06:48
Происшествия

В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом

Телепорт 00:29
Общество

Минпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
Свободная Пресса 06 апреля в 09:21
Происшествия

Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Интерфакс вчера в 22:19
Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

РБК 01:39
Игры

Valve отчиталась о росте количества коммерчески успешных игр в Steam

Valve отметила, что значительный рост количества коммерчески успешных игр в 2013-2014 гг. в том числе обусловлен появлением системы Greenlight, а также дополнительных инструментов, помогающих отбирать тайтлы.
CyberSport.ru вчера в 16:03
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Экономика

На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники

На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники Приложения для фитнеса переживают резкий рост популярности, разработчики софта заявляют о росте спроса и выручки в связи с самоизоляцией на 30–40%.
Коммерсантъ вчера в 18:39
Здоровье

Более 200 тысяч анализов на коронавирус сделали в Москве за месяц

145 тысяч человек обследовались на коронавирус в Москве за прошедший месяц, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 00:31
Шоу-бизнес

Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
РИА Новости 02:21
Общество

WhatsApp ограничит пересылку сообщений

Коронавирус спровоцировал рост распространения фейковых новостей.
Сергиевские Куранты вчера в 09:52
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06 апреля в 06:18
Энергетика

Bloomberg сообщает о подготовленных ОПЕК вариантах сокращения добычи нефти

Агентство Bloomberg сообщило, что ОПЕК подготовила несколько вариантов сокращения добычи нефти, которые будут предложены 9 апреля на заседании ОПЕК +.
Вести.Ru вчера в 21:39
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 06 апреля в 15:11
Кино

Сальма Хайек рассказала о новом фильме Marvel

Американская актриса Сальма Хайек снимется в новом фильме Marvel «Вечные». Она вместе с другими «неудачниками» будет спасать Вселенную.
Телеканал 360° вчера в 06:17
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Майк Пенс
Американский политик
48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.
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