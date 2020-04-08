Коронавирус
ИзвестияПенс заявил о признаках улучшения ситуации с коронавирусом в США
Появились признаки улучшения ситуации с распространением коронавируса в крупнейших городах США, где сложилась наиболее острая ситуация, заявил вице-президент Майк Пенс.
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Происшествия
В Пермском крае умер пациент с коронавирусом
В Пермском крае скончался 69-летний пациент с коронавирусом, указано в официальном Telegram-канале местных властей о ситуации с COVID-19.
Общество
Коронавирус выявлен еще у 25 въехавших в КНР через Приморье китайцев
В граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявлено заражение коронавирусом еще у 25 граждан Китая, вернувшихся из РФ.
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Политика
Владимир Путин: Пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Российский президент Владимир Путин проводит сегодня, 7 апреля, совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с вирусом COVID-19.
Происшествия
В строящемся производственном здании в Кемерове обвалилась крыша
В Кемерове в строящемся производственном помещении обвалилась крыша.
Хоккей
«Северсталь» может пропустить следующий сезон в КХЛ
"Северсталь" может пропустить следующий сезон в КХЛ.
Общество
ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса
Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.
Здоровье
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Алтайском крае
Общее число инфицированных в регионе выросло до 18 человек Заболевших новой коронавирусной инфекцией в Алтайском крае стало больше на шесть человек.
Экономика
Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ
Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.
Здоровье
Предсказаны периоды пика смертности от COVID-19 для разных стран
Институт здоровья метрики и оценки (IHME) Университета Вашингтона в Сиэтле спрогнозировал периоды пика первой волны эпидемии COVID-19 для разных стран, пишет Deutsche Welle.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В результате ДТП водитель и три пассажира ВАЗа от полученных травм скончались на месте происшествия.
Авто
Продажи новых автомобилей в России выросли на 23%
В марте 2020 года в России было продано чуть более 160 тыс. новых легковых автомобилей – на 22,7% больше, чем годом ранее.
Кино
Первый Международный кинофестиваль о космосе пройдёт дистанционно
Намеченный на 9-12 апреля в Калуге первый Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» состоится дистанционно.
Общество
Минпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
Происшествия
Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Игры
Valve отчиталась о росте количества коммерчески успешных игр в Steam
Valve отметила, что значительный рост количества коммерчески успешных игр в 2013-2014 гг. в том числе обусловлен появлением системы Greenlight, а также дополнительных инструментов, помогающих отбирать тайтлы.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Экономика
На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники
На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники Приложения для фитнеса переживают резкий рост популярности, разработчики софта заявляют о росте спроса и выручки в связи с самоизоляцией на 30–40%.
Здоровье
Более 200 тысяч анализов на коронавирус сделали в Москве за месяц
145 тысяч человек обследовались на коронавирус в Москве за прошедший месяц, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Шоу-бизнес
Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
Общество
WhatsApp ограничит пересылку сообщений
Коронавирус спровоцировал рост распространения фейковых новостей.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Энергетика
Bloomberg сообщает о подготовленных ОПЕК вариантах сокращения добычи нефти
Агентство Bloomberg сообщило, что ОПЕК подготовила несколько вариантов сокращения добычи нефти, которые будут предложены 9 апреля на заседании ОПЕК +.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Кино
Сальма Хайек рассказала о новом фильме Marvel
Американская актриса Сальма Хайек снимется в новом фильме Marvel «Вечные». Она вместе с другими «неудачниками» будет спасать Вселенную.