Происшествия
RuNews24.ruПолиция Саратова задержала подозреваемого в убийстве 9-летней девочки
Как сообщает Рен ТВ, полиция задержала подозреваемого в убийстве 9-лтеней девочки. По продувательным данным, им оказался ранее судимый М. Тувакин. На кадрах видно, как люди окружили полицейскую машин, в которую посадили подозреваемого.
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с чего всё началось
В гаражах, где обнаружен труп 9-летней Елизаветы Киселевой, собрался стихийный митинг. Люди требуют выдать им убийцу
Напомним, 9-летняя девочка утром 9 октября ушла из квартиры дома № 7 на Высокой, чтобы отправиться в школу, и не вернулась. Вечером того же дня стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ребенка искали сотни волонтеров.Версия-Саратоввчера в 18:22
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Участники поисков Лизы Киселевой заблокировали проезд полицейским, требуя выдать подозреваемого
FreeNews-Volgaвчера в 18:39
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Происшествия
Против убивших в Пакистане надзирательницу россиянок завели дело
Газета.Ru вчера в 21:41
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Происшествия
Весь Саратов вышел на поиски 9-летней Елизаветы Киселёвой
Напомним, Елизавета пропала вчера утром, 9 октября. Она вышла из дома в 07:30 утра и пошла в школу, но до нее не дошла.
КП - Саратов вчера в 13:21
Политика
Зеленский объяснил невозможность личной встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему его личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным невозможна.
Lenta.ru вчера в 03:44
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Футбол
Сборная Казахстана проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020
Сборная Казахстана проиграла команде Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 11:54
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена отпустили под залог
Информаторов адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые обвиняются в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, отпустили под залог.
Газета.Ru вчера в 17:31
Общество
Внесен законопроект о блокировке электронной почты россиян
Группа законодателей подготовила закон о блокировке электронной почты россиян. Законопроект уже внесен в Госдуму.
IT-World 09 октября в 20:45
Спорт
Путин рассказал о продолжении сотрудничества России с WADA
РИАМО – 10 окт. В ходе встречи с руководителями международных спортивных организаций президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия будет и дальше сотрудничать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 12:46
Политика
Зеленский заявил об отсутствии «цивилизации» в украинском Крыму
В находившемся до 2014 года под юрисдикцией Киева Крыму отсутствовали «цивилизация и инфраструктура», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Известия вчера в 23:38
Происшествия
Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж
«По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 год, превысила 1 млрд рублей», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.
RT на русском вчера в 23:49
Происшествия
Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы
По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
REGNUM вчера в 23:36
Политика
Зеленский рассказал, какие продукты покупает
Газета.Ru вчера в 16:24
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Известия вчера в 12:53
Политика
Зеленский заявил, что вернет жителей Донбасса вместе с территориями
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не бросает жителей Донбасса и намерен вернуть их "вместе с территориями".
РЕН ТВ вчера в 04:28
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала фото с церемонии крещения в Армении
Знаменитая американская модель, блогер и бизнесвумен Ким Кардашьян опубликовала в соцсети фотографии с церемонии крещения в апостольской церкви в Армении.
VSE42.RU вчера в 23:05
Здоровье
Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом
По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).
РБК 00:00
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Авто
В России подешевели авто на вторичном рынке впервые за год
В России впервые за 2019 год подешевели автомобили с пробегом.
Автоновости дня 09 октября в 02:24
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Экономика
AliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники
Компания AliExpress планирует открыть в России онлайн-магазин по продаже электроники, сообщает «РБК».
UfacityNews.ru вчера в 07:35
Политика
Имя лауреата Нобелевской премии мира объявят сегодня в Осло
В прошлом году Нобелевскую премию мира получили борцы с сексуальным насилием – врач-гинеколог из Конго Дени Муквеге и иракская правозащитница, езидская девушка Наде Мурад.
Эхо Москвы 00:04
Гаджеты
Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace
Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
ITZine.ru вчера в 06:02
Происшествия
Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru вчера в 03:55
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии перенесена на воскресенье
Ранее, в 2004 и 2010 годах, квалификацию Гран-при Японии из-за тайфуна уже переносили на утро воскресенья по местному времени.
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Игры
В Sony PlayStation 5 будет реализовано идеальное управление игрой
Srnsk 09 октября в 03:37
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Культура
Масляков прокомментировал слова известного комика о поборах в КВН
Discover24 09 октября в 05:57