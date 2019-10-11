Напомним, 9-летняя девочка утром 9 октября ушла из квартиры дома № 7 на Высокой, чтобы отправиться в школу, и не вернулась. Вечером того же дня стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ребенка искали сотни волонтеров.

с чего всё началось

Как сообщает Рен ТВ, полиция задержала подозреваемого в убийстве 9-лтеней девочки. По продувательным данным, им оказался ранее судимый М. Тувакин. На кадрах видно, как люди окружили полицейскую машин, в которую посадили подозреваемого.

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