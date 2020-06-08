Коронавирус
ИзвестияВласти Саратовской области отменили пропускной режим
Власти Саратовской области отменили ряд ограничительных мер на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора области в понедельник, 8 июня. «На территории Саратовской области отменяется пропускной режим», — сказано в сообщении.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 02:32, Ашберн
Происшествия
Ефремова отпустили под подписку о невыезде
Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде.
Вести.Ru 01:35
Происшествия
В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Общество
Собянин разрешил открыть в Москве салоны красоты
Lenta.ru вчера в 07:43
Политика
Республиканцы в США решили предложить новые санкции против России
Член конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби сообщил о намерении республиканцев предложить новые санкции против России, Ирана и Китая.
Известия 01:26
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском вчера в 03:47
Политика
Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции.
Lenta.ru 02:08
Шоу-бизнес
Валерия назвала хамством комментарий подписчицы прямого эфира
Комментарий женщины Валерия назвала хамством.
Московский Комсомолец 00:43
Интернет
Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов
Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
The GEEK вчера в 11:28
Шоу-бизнес
Дублер Киану Ривза рассказал о доброте и трудолюбии актера
Актер умело распределяет выполнение трюков между профессионалами, тем самым помогая зарабатывать на жизнь дублерам и каскадерам.
RuNews24.ru вчера в 21:44
Происшествия
В Пермском крае пропала двухлетняя девочка
ТАСС вчера в 18:41
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Технологии
МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера
Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.
Ведомости вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 115 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 9 июня выявлено 115 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:51
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой вчера в 07:20
Общество
Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 09:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:08
Общество
Половина россиян рискует быть уволенными
Почти половина работающих россиян рискуют быть уволенными, отправится в вынужденный отпуск или столкнуться с уменьшением и задержками зарплаты, предупреждают специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Ридус вчера в 17:23
Политика
В Германии готовы ответить США за действия против «Северного потока - 2»
В немецком бундестаге заявили, что готовы к разработке ответных мер, если США не прекратят преследовать проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказал "Известиям" депутат ФРГ от партии "Левые" Клаус Эрнст.
Газета.Ru 02:00
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ 07 июня в 23:11
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
Общество
Неизвестный кладоискатель нашёл «сокровища Фенна» в Скалистых горах
News.ru вчера в 08:53
Космос
Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС
Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил.
Вести.Ru вчера в 04:34
Политика
Жириновский объявил о начале революции в США
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский объявил о начале «революционных изменений» в США на фоне ситуации с массовыми беспорядками.
Lenta.ru вчера в 20:26
Экономика
Россия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом
Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом.
Экономика сегодня 07 июня в 21:17
Футбол
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России вчера в 09:51
Шоу-бизнес
Екатерина Климова продемонстрировала свой загородный дом
Актриса была уверена в том, что она быстро сделает ремонт и ее большой семье, в которой имеется четверо детей, будет удобно жить в новом доме.
RuNews24.ru 02:12
Общество
В Волгоградской области отменили обязательное ношение перчаток
Обязательное ношение перчаток отменили в Волгоградской области, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, говорится в постановлении губернатора Андрея Бочарова, опубликованного на сайте администрации области.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Здоровье
Минздрав вводит нормы времени посещения врачей
Министерство здравоохранения России уточнило нормативы времени приема одного пациента профильными врачами в амбулаторном звене.
Что происходит вчера в 10:02