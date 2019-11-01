Экономика

Газета.RuГазета.RuВласти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
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