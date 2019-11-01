Экономика
Газета.RuВласти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco
Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
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Общество
Во Франции из-за шторма без электричества остались 140 тысяч домов
RT на русском 06:23
Шоу-бизнес
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.
РИА Новости 08:05
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия 05:33
Фигурное катание
Алина Загитова уступила соотечественнице на этапе Гран-при
По общей сумме короткой и произвольной программ Загитова уступила Косторной около двадцати баллов.
Instanews Media 09:10
Происшествия
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru вчера в 13:29
Происшествия
Россияне пострадали при ДТП с автобусом во Франции, сообщили СМИ
Во Франции опрокинулся автобус компании Flixbus, среди пострадавших есть россияне, сообщило издание Courrier Picard.
РИА Новости 09:31
Общество
Эксперты советуют не отвечать по телефону незнакомым людям словом «да»
По словам Дворянского, отвечая на звонки с незнакомого номера словами «да», граждане рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровой отпечаток голоса.
REGNUM вчера в 08:06
Политика
Украина победила в борьбе против «Северного потока-2»
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Владимир Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному-потоку-2».
ГЛАС.RU 31 октября в 13:33
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Происшествия
В квартире в Ленинградской области взорвался снаряд времен войны
В многоквартирном доме в городе Сланцы Ленинградской области разорвался снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
РБК 07:05
Единоборства
Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса
В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Футбол
Агент заявил о готовности «Ювентуса» выслать за Головиным самолет
Футбольный агент Олег Артемов заявил о том, что туринский "Ювентус" был готов выслать за полузащитником сборной России Александром Головиным самолет, дабы поскорее оформить его трансфер из московского ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 21:47
Общество
Диетолог назвала продукты, ухудшающие настроение
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, в первую очередь стоит отмести алкоголь.
Российская газета 07:25
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Авто
АвтоВАЗ назвал причину хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня 03:23
Происшествия
На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток
Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
REGNUM 07:58
Футбол
Краснодар — Ростов 0:2 (2-й тайм)
Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов забил гол в ворота «Краснодара» на 41-й минуте матча 15-го тура чемпионата России.
Спорт-Экспресс 09:13
Космос
Астрономы обнаружили экзопланету благодаря микролинзированию
Японские ученые описали экзопланету в созвездии Тельца, вращающуюся вокруг ближайшей к нам звезды, через редкое явление, известное как гравитационное микролинзирование.
Научная Россия 04:39
Происшествия
В самолете премьер-министра Японии произошло возгорание
Небольшое возгорание произошло в салоне самолета премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает агентство Kyodo News.
Известия 05:54
Политика
Бабченко подтвердил свой побег с Украины
Газета.Ru 06:15
Транспорт
Новые штрафы для водителей установили с 1 ноября в России
Новые штрафы за эксплуатацию грузовых машин и автобусов без тахографа начали действовать с 1 ноября 2019 года.
ФАН вчера в 03:35
Шоу-бизнес
Пугачёвой стало плохо после концерта в Минске
Алла Пугачёва почувствовала себя плохо после концерта в Минске.
News.ru 08:57
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru 01 ноября в 14:32