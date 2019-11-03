с чего всё началось

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.

Происшествия Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.

Политика В Белом доме заявили об отсутствии оснований для импичмента Трампа Показания американских дипломатов Курта Волкера и Гордона Сондланда Палате представителей Конгресса США демонстрируют, что попытка импичмента президента Дональда Трампа не имеет под собой никаких оснований.

Авто В Туле наладят производство нового Haval H5 Китайский Haval привезёт в Россию рамный внедорожник H5, который по факту выступает копией Great Wall Hover H5, ушедшего с российского рынка в 2015 году.

Авто Aston Martin представила первый в своей истории мотоцикл На выставке мотоциклов EICMA в Милане состоялся показ нового проекта—спортбайка AMB 001 от компаний Aston Martin и Brough Superior, на котором впервые используется логотип «Aston».

Происшествия Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.

Политика Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.

Кино Лучшие и худшие наряды звезд на Hollywood Film Awards 2019 Ежегодную премию Hollywood Film Awards считают одной из репетиций главной киноцеремонии года.

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении вытрезвителей Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.

Происшествия СК завел дело из-за смерти подростка после удаления зуба в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за информации о смерти в Москве подростка после посещения стоматолога.

Политика Горбачев осудил Запад за присвоение победы в холодной войне Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что страны Запада присвоили себе победу в холодной войне.

Политика США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта.

Авто Названы способы определить реальный пробег автомобиля Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.

Общество Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.

Авто В Сети появились изображения салона обновлённой Lada 4x4 Накануне в Сети появился снимок новой передней панели, на котором также можно увидеть и новую комбинацию приборов.

Гаджеты Intel молча добавила на сайт совершенно новые процессоры Пару недель назад Intel представила новую микроархитектуру Tremont, предназначенную для создания энергоэффективных процессоров.

Общество Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма «Вечные» из-за бомбы На съемках фильма «Вечные» произошел серьезный инцидент — на площадке обнаружили бомбу, из-за чего Анджелину Джоли и других актеров срочно эвакуировали.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Политика Украина поручила Эстонии очернить в ЕС проект «Северного потока-2» Алексей Гончарук накануне обратился к коллегам из Эстонии с призывам по-возможности противодействовать строительству российского газопровода в Европе.

Политика Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.

Экономика Правительство выделило миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным Правительство России выделило 1 миллиард рублей на предоставление компании "Дом.РФ" субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер господдержки выплачивающих ипотеку многодетных семей.