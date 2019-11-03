с чего всё началось

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.

Политика В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Армия и оружие В США назвали отстающую от России военную сферу Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.

Шоу-бизнес Ева Польна рассказала о состоянии дочери после госпитализации Популярная российская певица Ева Польна рассказала о состоянии госпитализированной в Москве 14-летней дочери.

Финансы Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.

Шоу-бизнес Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская Артистка редко выкладывает в сеть снимки с дочерью, каждый раз это становится сенсацией. Ева родилась в 1998 году, ее отец Александр Цекало.

Общество В России введут налоговый вычет на фитнес Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.

Происшествия В Башкирии женщина и двое детей погибли при пожаре В ночь на 5 ноября в Татышлинском районе Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тела 29-летней женщины и двух детей - восьми и двух лет.

Политика Владимир Путин назначил новых судей Президент подписал указ о назначении судей федеральных судов и о своих представителях в квалификационных коллегиях судей регионов.

Общество «Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens «Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens «Силовые машины» Алексея Мордашова вновь пытаются усложнить иностранным машиностроителям доступ к российскому рынку.

Гаджеты Бренды Xiaomi и Redmi выходят на рынок неубиваемых смартфонов Китайские бренды Xiaomi и Redmi выходят на рынок неубиваемых смартфонов.

Здоровье Астраханская область одной из первых выполнит поручение президента Накануне же губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин совместно с министром здравоохранения и главами врачебных учреждений и организаций региона обсудили дальнейшую работу в этом направлении.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Политика Более половины жителей США поддерживают импичмент Трампа Свыше половины граждан Соединенных Штатов выразили поддержку началу процедуры импичмента лидера страны Дональда Трампа, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в США, передает РИА Новости.

Общество РБК узнал об утечке данных владельцев кредитных карт Альфа-банка Договоры, заключенные в "АльфаСтраховании", были заключены 8 мая 2019 г. РБК проверил данные клиентов Альфа-банка пробной версии.

Игры Blizzard показала геймплей Diablo 4 Blizzard анонсировала выход игры Diablo 4, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.

Общество Минэкономразвития разработало единые правила для бизнеса Общие правила должны дать бизнесу «четкое понимание» того, как получить разрешения, и гарантировать прозрачность процедур, заявил замглавы Минэкономразвития Савва Шипов.

Кино Актер Миронов заявил о нелюбви Ленина к русским Артист добавил, что его задачей было сыграть вождя мирового пролетариата в обстоятельствах, в которых никто и никогда о Ленине не рассказывал.

Финансы Доллар и евро подскочили в цене Доллар и евро подскочили в цене Курс валют на сегодня.

Космос Обнаружена самая небольшая из известных черных дыр Ученые Университета штата Огайо в США обнаружили новый класс космических объектов, которые представляют собой самые маленькие черные дыры из известных.

Шоу-бизнес Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.

Происшествия Мужчина предупредил ФБР о российских «жучках» в ушах американцев В городе Питтсбург в США мужчина сообщил офису ФБР, что Россия якобы вживляет в американцев "жучков", чтобы управлять ими на расстоянии, передает РИА "Новости".