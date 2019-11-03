с чего всё началось

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.

Энергетика «Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому» Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Происшествия Китайская баржа с грузом сои села на мель в Амуре На сопредельной территории напротив города Благовещенск баржа с грузом сои села на мель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Ксения Собчак поцеловала в губы Филиппа Янковского Знаменитость на съемочной площадке поцеловала в губы Филиппа Янковского, причем съемки этой сцены длились 12 часов.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Армия и оружие Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.

Автоспорт Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.

Экономика В России введут налоговый вычет на фитнес Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.

Шоу-бизнес Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.

Кино Съемки новых «Фантастических тварей» перенесли Съемки третьего фильма «Фантастические твари» перенесли на весну следующего года, сообщило издание Deadline.

Происшествия Троих южносахалинцев осудили за избиение до смерти человека Вступил в силу приговор Южно-Сахалинского городского суда в отношении трех ранее судимых жителей города по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Гаджеты Лиза Су пообещала чипы AMD Ryzen 4000 в начале 2020 года Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что новое поколение APU Ryzen 4000 семейства Renoir будет запущено в начале следующего года.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.

Происшествия В Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН* В городе Вишневое Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Спорт Умер олимпийский чемпион Дмитрий Василенко Чемпион Олимпиады 1996 года по гимнастике Дмитрий Василенко умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщил его друг и коллега Алексей Немов.

Происшествия У берегов Тонга зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6 Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 у берегов Тонга. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

Спорт Лыжник Устюгов «похоронил» Олимпиаду Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал об отношении к Олимпийским играм. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.