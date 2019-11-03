Экономика

Газета.RuГазета.RuВласти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
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«Проспект включает в себя всю необходимую для инвесторов информацию, нужную для принятия инвестиционных решений, включая финансовую отчётность компании, деятельность и управление компании», — говорится в заявлении
 регулятора.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
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