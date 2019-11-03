Экономика
Газета.RuВласти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco
Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
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с чего всё началось
«Проспект включает в себя всю необходимую для инвесторов информацию, нужную для принятия инвестиционных решений, включая финансовую отчётность компании, деятельность и управление компании», — говорится в заявлении регулятора.RT на русскомвчера в 01:56
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Энергетика
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости 15:20
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Происшествия
Китайская баржа с грузом сои села на мель в Амуре
На сопредельной территории напротив города Благовещенск баржа с грузом сои села на мель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:09
Происшествия
В больнице Челябинской области пациентке помыли лицо половой тряпкой
Московский Комсомолец 16:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поцеловала в губы Филиппа Янковского
Знаменитость на съемочной площадке поцеловала в губы Филиппа Янковского, причем съемки этой сцены длились 12 часов.
Дни24 11:25
Здоровье
Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец 09:44
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Футбол
Спартак — Арсенал (Тула) 0:1
Советский спорт 12:54
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Армия и оружие
Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей
Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.
Газета.Ru 18:29
Автоспорт
Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США
Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.
RT на русском 02:00
Общество
Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября
Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Катунь 24 01:15
Армия и оружие
На вооружение Британии поступил новый противолодочный самолёт
Ореанда-Новости 12:40
Политика
Украина надеется получить в ближайшее время снайперские винтовки из Канады
Украина планирует "в ближайшие дни или недели" получить снайперские винтовки из Канады.
ИА Новороссия 15:09
Экономика
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru 16:13
Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер 02 ноября в 11:33
Армия и оружие
США назвали самое работающее оружие России
Lenta.ru 16:08
Кино
Съемки новых «Фантастических тварей» перенесли
Съемки третьего фильма «Фантастические твари» перенесли на весну следующего года, сообщило издание Deadline.
Телеканал 360° 13:37
Происшествия
Троих южносахалинцев осудили за избиение до смерти человека
Вступил в силу приговор Южно-Сахалинского городского суда в отношении трех ранее судимых жителей города по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Сахалин.Инфо 18:27
Гаджеты
Лиза Су пообещала чипы AMD Ryzen 4000 в начале 2020 года
Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что новое поколение APU Ryzen 4000 семейства Renoir будет запущено в начале следующего года.
Игромания.ру 16:24
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Происшествия
В Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН*
В городе Вишневое Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 06:02
Спорт
Умер олимпийский чемпион Дмитрий Василенко
Чемпион Олимпиады 1996 года по гимнастике Дмитрий Василенко умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщил его друг и коллега Алексей Немов.
News.ru 14:30
Происшествия
У берегов Тонга зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 у берегов Тонга. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 18:59
Спорт
Лыжник Устюгов «похоронил» Олимпиаду
Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал об отношении к Олимпийским играм. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Lenta.ru 11:49
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Фигурное катание
Бестемьянова рассказала, какое замечание могла бы сделать Косторной
RT на русском 04:50
Политика
Голикова: оптимизация здравоохранения в регионах прошла неудачно
Вице-премьер Татьяна Голикова призналась в провале оптимизации здравоохранения в регионах.
РЕН ТВ вчера в 18:53
Происшествия
Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили
Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на юго-западе Москвы.
РБК 08:42