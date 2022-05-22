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Саудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, включающее Россию

Саудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, которое включало бы Россию, говорить о деталях нового соглашения пока рано, заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман в интервью газете Financial Times.
РИА Новости
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с COVID-19.
РИА Новости
Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
РИА Новости
Российский лидер также отмечал, что европейцы признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов.
Finam.Ru

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Эр-Рияд: Москва останется в сделке ОПЕК+
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ПРАЙМ13:42
FT: Саудовская Аравия хочет включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+
ИА Красная Весна13:57
Саудовская Аравия надеется на разработку соглашения с ОПЕК+ с участием России
Росбалт13:50
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Financial Times: Саудовская Аравия хочет включить РФ в новое соглашение с ОПЕК+
Общественная служба новостей14:01
Саудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, включающее Россию
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