РИА НовостиСаудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, включающее РоссиюСаудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, которое включало бы Россию, говорить о деталях нового соглашения пока рано, заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман в интервью газете Financial Times.РИА НовостиОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с COVID-19.РИА НовостиКурс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.РИА НовостиРоссийский лидер также отмечал, что европейцы признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов.Finam.RuЧитать далееСвернутьПрофильПрофильИА Красная ВеснаРосбалтОбщественная служба новостейПодробнее о событииЭр-Рияд: Москва останется в сделке ОПЕК+Вестник Кавказа14:29Саудовская Аравия хочет видеть Россию среди участников соглашения ОПЕК+Радио Sputnik14:09Абдель Азиз бен Салман: Эр-Рияд надеется, что Россия будет включена в соглашение ОПЕК+ПРАЙМ13:42FT: Саудовская Аравия хочет включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+ИА Красная Весна13:57Саудовская Аравия надеется на разработку соглашения с ОПЕК+ с участием РоссииРосбалт13:50Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентFinancial Times: Саудовская Аравия хочет включить РФ в новое соглашение с ОПЕК+Общественная служба новостей14:01Саудовская Аравия надеется разработать соглашение с ОПЕК+, включающее РоссиюРИА Новости13:41Показать ещёОценить109Поделиться