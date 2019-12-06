Общество

РБКРБКВласти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
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В Сингапуре арестовали попавший под санкции США российский корабль

Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его. Об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании-судовладельца "Гудзон" по управлению флотом Олег Аникин.
РИА Новостивчера в 21:43

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Российское судно «Севастополь» арестовали в Сингапуре из-за санкций США

Известиявчера в 22:46

Раскрыты подробности дела арестованного судна «Севастополь»

Lenta.ru01:17

Посольство оказывает помощь российским морякам в Сингапуре

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Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

РБКвчера в 22:32

В Сингапуре арестовали российское судно с 12 моряками из-за санкций США

Life.ruвчера в 22:00

В Сингапуре арестовали попавший под санкции США российский корабль

РИА Новостивчера в 21:43
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Общество

Названы самые популярные у россиян породы собак

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Экс-главу Щелковского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

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ДТП на «Южном мосту» в Твери стало причиной серьезной пробки

Утром 6 декабря жители микрорайона Южный столкнулись с большими проблемами – столкнувшиеся на мосту автомобили практически парализовали движение как в сторону центра города, так и в обратную, а также на Южном кольце.
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Происшествия

ДТП в Петербурге с участием 13 машин устроил пьяный водитель

Водитель автомобиля Audi, 42-летний мужчина, учинивший в Петербурге массовое ДТП с участием 13 машин утром в четверг, 5 декабря, находился в состоянии алкогольного опьянения.
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В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом

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Суд признал виновным фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова

Кунцевский районный суд Москвы признал виновным студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля».
РБК 02:21
Происшествия

Врачи спасли женщину, сердце которой остановилось на 6,5 часа

В Испании врачи спасли британку, сердце которой остановилось на 6,5 часа. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Слуцкий рассказал, почему не хочет работать с российским клубом

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не планирует возвращаться в РПЛ.
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Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
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Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
РИА Новости вчера в 23:10
Космос

Огневые испытания двигателей «ЭкзоМарс» пройдут в Королёве

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Общество

WP: в США скончался бежавший из СССР бывший майор КГБ

Бежавший из СССР бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru вчера в 20:26
Происшествия

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Интерфакс 01:13
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Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
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Польский лидер Дуда отказался считать Россию врагом

Президент Польши Анджей Дуда отказался считать РФ врагом НАТО.
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Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Общество

«Сухой закон» в Башкирии вступит в силу 29 декабря

После всех необходимых экспертиз и согласований законопроект примут на пленарном заседании парламента 19 декабря.
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Энергетика

Цены на нефть выросли на новостях из Вены

Цены на нефть возобновили рост после появления сообщений о том, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует сократить добычу нефти еще на 500 000 б/д.
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Здоровье

В двух больницах Приморья медкарты заменили браслетами со штрих-кодом

Пилотный проект реализуется сразу в двух медучреждениях Приморья, онкологическом диспансере и краевой клинической больнице № 2, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM вчера в 22:36
Происшествия

В Москве задержали женщину, подозреваемую в избиении двухлетней дочери

Полицейские Тушинского района Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком избиении двухлетней дочери, сообщает в пятницу пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 01:23
Кино

Названы самые популярные актеры и актрисы 2019 года по версии IMDb

Кинопортал проанализировал поисковые запросы и на их основе выявил топ-10 самых популярных актеров и актрис уходящего года.
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Политика

На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество

ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей

Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.
Lenta.ru 01:50
Политика

Медведев 6 декабря обсудит с премьером Белоруссии проблемы интеграции

В Сочи 6 декабря пройдут переговоры председателя правительства России Дмитрия Медведева и премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса.
REGNUM вчера в 17:07
Политика

Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить участникам встречи в «нормандском формате» в Париже идею создания в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) так называемой муниципальной стражи.
Lenta.ru вчера в 15:49
Политика

Медведев предупредил о последствиях протестов

Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Мой Брянск вчера в 06:57
Происшествия

В Челябинске маршрутка врезалась в остановку

В Челябинске выясняют причины ДТП с маршрутным такси, которое вылетев c дороги и пробив ограждение сбило пешехода.
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Общество

Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов.
ТАСС 03 декабря в 04:14
Общество

Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома

РИА Новости вчера в 22:32
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