Общество
РБКВласти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно
Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
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с чего всё началось
Власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его. Об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании-судовладельца "Гудзон" по управлению флотом Олег Аникин.РИА Новостивчера в 21:43
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Общество
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Водитель автомобиля Audi, 42-летний мужчина, учинивший в Петербурге массовое ДТП с участием 13 машин утром в четверг, 5 декабря, находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Политика
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Польский лидер Дуда отказался считать Россию врагом
Президент Польши Анджей Дуда отказался считать РФ врагом НАТО.
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Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
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«Сухой закон» в Башкирии вступит в силу 29 декабря
После всех необходимых экспертиз и согласований законопроект примут на пленарном заседании парламента 19 декабря.
Энергетика
Цены на нефть выросли на новостях из Вены
Цены на нефть возобновили рост после появления сообщений о том, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует сократить добычу нефти еще на 500 000 б/д.
Здоровье
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Пилотный проект реализуется сразу в двух медучреждениях Приморья, онкологическом диспансере и краевой клинической больнице № 2, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
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Кино
Названы самые популярные актеры и актрисы 2019 года по версии IMDb
Кинопортал проанализировал поисковые запросы и на их основе выявил топ-10 самых популярных актеров и актрис уходящего года.
Политика
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Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
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В Сочи 6 декабря пройдут переговоры председателя правительства России Дмитрия Медведева и премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса.
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Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе
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Политика
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Происшествия
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В Челябинске выясняют причины ДТП с маршрутным такси, которое вылетев c дороги и пробив ограждение сбило пешехода.
Общество
Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов.
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