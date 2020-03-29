Коронавирус
РИА НовостиВ Сингапуре аннулировали паспорт гражданина за нарушение карантина
"Ведомство по иммиграции и контролю (ICA) аннулировало паспорт 53-летнего гражданина Сингапура Го Ильи Виктора за нарушение требований относительно пребывания дома", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что министерство здравоохранения страны сейчас ведет проверку по данному делу.
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Происшествия
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Иркутске
В Иркутске выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Здоровье
Диетолог назвала лучшую замену гречке на «карантинном» столе
Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова призвала россиян, которые задумываются о своем рационе во время самоизоляции, не зацикливаться на гречке.
Футбол
РПЛ рассматривает вариант возобновления сезона в июле
Как стало известно «Чемпионату», руководство Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рассматривает возможность возобновления сезона во второй половине июля.
Общество
Въезд в Апатиты и Кировск временно ограничили из-за коронавируса
Мурманск, 29 марта 2020, 09:31 — REGNUM Власти Мурманской области в качестве мер против распространения нового коронавируса временно ограничили въезд в Апатиты и Кировск.
Футбол
Президент УПЛ Гримм: в украинском футболе творятся невообразимые вещи
Творятся невообразимые для меня, швейцарца, вещи. Владелец «Ворсклы» находится в розыске украинского Интерпола.
Общество
Более 700 россиян вывезли из Украины спецпоездом из-за коронавируса
Организованный из-за ситуации с коронавирусом специальный поезд с россиянами прибыл в субботу в Москву из Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Спорт
Открытие Олимпиады в Токио может состояться 23 июля 2021 года
Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио, перенесенных из-за пандемии коронавируса, может состояться 23 июля 2021 года.
Здоровье
Рошаль оценил опасность коронавируса для детей
"Важно, что этот вирус менее всего поражает детей, и у детей не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция", - сказал Рошаль РИА Новости.
Происшествия
В Челябинской области подтвердился девятый случай коронавируса
Новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила девятый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Челябинской области, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч
По данным на утро 29 марта зарегистрировано 30 852 смертей. Общее число заразившихся в мире достигло 665 164.
Общество
В России прибор за 500 тысяч рублей стал дефицитным товаром
Из-за коронавируса во многих регионах России из продажи исчезли тепловизоры.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Для «максимального снижения риска инфицирования» специалисты советуют сидеть дома.
Общество
В больницу в Коммунарке за сутки поступили 12 пациентов
Главный врач больницы номер 40 в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в течение последних суток на лечение в медицинское учреждение поступили 12 новых пациентов, еще 10 выписаны.
Общество
ВОЗ сообщила сроки спада эпидемии коронавируса в России
Спад эпидемии коронавируса в России наступит в мае.
Экономика
В России стали чаще покупать алкоголь, пишет СМИ
Отмечается, что с 16 по 22 марта продажи алкоголя в Москве выросли на 30 процентов, а по всей России — на 8 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Здоровье
В Австралии зафиксировали снижение темпов прироста числа заболевших
В Австралии зафиксировали первые признаки снижения темпов роста числа зараженных.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении сбежавшего с карантина в Петербурге
«Возбуждено уголовное дело по факту самовольного оставления 27 марта 2020 года Георгием Образцовым 1987 года рождения места обсервации, расположенного на территории Курортного района», — говорится в заявлении.
Здоровье
Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса
Пандемия COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
Общество
В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом
228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Общество
Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса
Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Происшествия
Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган
В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в форме росгвардейца протаранил две машины, а затем начал прилюдно мастурбировать.
Политика
В России создали президиум правительства во главе с Мишустиным
Президиум правительства образован в России, в него вошли 20 человек: премьер Михаилом Мишустиным, всего его замы и десять министров, сообщается на сайте ведомства в воскресенье.
Общество
Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Игры
Вышел трейлер ремейка «Resident Evil 3» про Джилл Валентайн
Ремейк культовый игры Resident Evil 3 состоится уже через одну неделю и студия Capcom продолжает подогревать интерес к проекту.
Политика
РФ и США из-за коронавируса прекращают инспекции в рамках СНВ-3
Вашингтон, 29 марта 2020, 08:09 — REGNUM Инспекционную деятельность в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) временно приостановили Российская Федерация и США.
Авто
В России начали продавать автомобили в режиме онлайн
Китайская компания Chery заявила о начале продаж автомобилей онлайн.
Происшествия
Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу
Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.