Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Сингапуре аннулировали паспорт гражданина за нарушение карантина

"Ведомство по иммиграции и контролю (ICA) аннулировало паспорт 53-летнего гражданина Сингапура Го Ильи Виктора за нарушение требований относительно пребывания дома", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что министерство здравоохранения страны сейчас ведет проверку по данному делу.
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Власти Сингапура лишили паспорта нарушителя домашнего карантина

ТАССвчера в 22:11

В Сингапуре аннулировали паспорт нарушителя карантина по коронавирусу

РБК00:17

В Сингапуре аннулировали паспорт гражданина за нарушение карантина

РИА Новости01:12

В Сингапуре за нарушение карантина человека лишили гражданства

Российская газетавчера в 22:36

Гражданину Сингапура аннулировали паспорт из-за нарушения карантина

Коммерсантъ01:59

Нарушителя домашнего карантина лишили гражданства в Сингапуре

Телеканал 360°вчера в 22:59

Сингапур: за нарушение карантина – лишение гражданства

Вести.Ru00:06
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Происшествия

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Иркутске

В Иркутске выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Газета.Ru вчера в 19:54
Здоровье

Диетолог назвала лучшую замену гречке на «карантинном» столе

Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова призвала россиян, которые задумываются о своем рационе во время самоизоляции, не зацикливаться на гречке.
ПолитРоссия 27 марта в 08:47
Футбол

РПЛ рассматривает вариант возобновления сезона в июле

Как стало известно «Чемпионату», руководство Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рассматривает возможность возобновления сезона во второй половине июля.
Чемпионат вчера в 10:01
Общество

Въезд в Апатиты и Кировск временно ограничили из-за коронавируса

Мурманск, 29 марта 2020, 09:31 — REGNUM Власти Мурманской области в качестве мер против распространения нового коронавируса временно ограничили въезд в Апатиты и Кировск.
REGNUM 02:31
Футбол

Президент УПЛ Гримм: в украинском футболе творятся невообразимые вещи

Творятся невообразимые для меня, швейцарца, вещи. Владелец «Ворсклы» находится в розыске украинского Интерпола.
Чемпионат вчера в 13:11
Общество

Более 700 россиян вывезли из Украины спецпоездом из-за коронавируса

Организованный из-за ситуации с коронавирусом специальный поезд с россиянами прибыл в субботу в Москву из Киева, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 03:25
Спорт

Открытие Олимпиады в Токио может состояться 23 июля 2021 года

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио, перенесенных из-за пандемии коронавируса, может состояться 23 июля 2021 года.
Матч ТВ 01:28
Здоровье

Рошаль оценил опасность коронавируса для детей

"Важно, что этот вирус менее всего поражает детей, и у детей не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция", - сказал Рошаль РИА Новости.
РИА Новости 00:02
Происшествия

В Челябинской области подтвердился девятый случай коронавируса

Новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила девятый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Челябинской области, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 06:28
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч

По данным на утро 29 марта зарегистрировано 30 852 смертей. Общее число заразившихся в мире достигло 665 164.
Коммерсантъ 03:00
Общество

В России прибор за 500 тысяч рублей стал дефицитным товаром

Из-за коронавируса во многих регионах России из продажи исчезли тепловизоры.
Российская газета 00:58
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Для «максимального снижения риска инфицирования» специалисты советуют сидеть дома.
Эхо Москвы вчера в 01:30
Общество

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 12 пациентов

Главный врач больницы номер 40 в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в течение последних суток на лечение в медицинское учреждение поступили 12 новых пациентов, еще 10 выписаны.
Вести.Ru 01:36
Общество

ВОЗ сообщила сроки спада эпидемии коронавируса в России

Спад эпидемии коронавируса в России наступит в мае.
ФАН вчера в 07:51
Экономика

В России стали чаще покупать алкоголь, пишет СМИ

Отмечается, что с 16 по 22 марта продажи алкоголя в Москве выросли на 30 процентов, а по всей России — на 8 процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года.
РИА Новости вчера в 20:56
Здоровье

В Австралии зафиксировали снижение темпов прироста числа заболевших

В Австралии зафиксировали первые признаки снижения темпов роста числа зараженных.
Известия 00:39
Происшествия

СК возбудил дело в отношении сбежавшего с карантина в Петербурге

«Возбуждено уголовное дело по факту самовольного оставления 27 марта 2020 года Георгием Образцовым 1987 года рождения места обсервации, расположенного на территории Курортного района», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 11:02
Здоровье

Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса

Пандемия COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 00:42
Общество

В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом

228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России.
FlashNord вчера в 05:10
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 27 марта в 03:37
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Live24 вчера в 07:14
Общество

Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса

Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Говорит Москва вчера в 08:23
Происшествия

Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в форме росгвардейца протаранил две машины, а затем начал прилюдно мастурбировать.
Lenta.ru вчера в 10:04
Политика

В России создали президиум правительства во главе с Мишустиным

Президиум правительства образован в России, в него вошли 20 человек: премьер Михаилом Мишустиным, всего его замы и десять министров, сообщается на сайте ведомства в воскресенье.
РИА Новости 03:07
Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
РИА Новости вчера в 19:09
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Игры

Вышел трейлер ремейка «Resident Evil 3» про Джилл Валентайн

Ремейк культовый игры Resident Evil 3 состоится уже через одну неделю и студия Capcom продолжает подогревать интерес к проекту.
The GEEK вчера в 07:43
Политика

РФ и США из-за коронавируса прекращают инспекции в рамках СНВ-3

Вашингтон, 29 марта 2020, 08:09 — REGNUM Инспекционную деятельность в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) временно приостановили Российская Федерация и США.
REGNUM 01:09
Авто

В России начали продавать автомобили в режиме онлайн

Китайская компания Chery заявила о начале продаж автомобилей онлайн.
CarsWeek.ru вчера в 06:27
Происшествия

Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу

Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Lenta.ru 27 марта в 10:52
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Город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом. Граничит с султанатом Джохор, входящим в состав Малайзии, и с провинцией Острова Риау, входящей в состав Индонезии.
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