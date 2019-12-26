Политика
Газета.RuВласти Сирии готовят иск против США за разграбление нефти
Дамаск рассматривает возможность подачи международного иска к США за разграбление сирийской нефти, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутайна Шаабан.
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Хоккей
«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби
ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
В Иране разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 потерпел крушение на северо-западе Ирана. Инцидент произошёл рядом со стратовулканом Себелан, сообщает агентство Tasnim.
Здоровье
Сердечникам подготовили программу получения бесплатных лекарств
Правительство России в 2020-2022 годах выделит 10,2 миллиарда рублей на пилотный проект по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания.
Политика
Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о расставании Пелагии с мужем
СМИ сообщили о расставании певицы Пелагии со своим супругом хоккеистом Иваном Телегиным.
Политика
В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
Энергетика
Нефть поднялась выше $67 за баррель
Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.
Общество
«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах
Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.
Транспорт
Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь
Первый поезд из Москвы в Крым, который прошел по железнодорожному мосту между материковой частью России и полуостровом, прибыл на вокзал Симферополя, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Кремль отредактировал видеозапись и стенограмму встречи Владимира Путина с правительством
В ходе своего выступления глава государства сказал, что одной из важнейших целей является борьба с ростом доходов населения.
Хоккей
Путин рассказал, что в последнее время мало спит
Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Гаджеты
Эксперт назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона
Оставляя смартфон заряжаться на всю ночь, а не отключая устройство от зарядки по достижении 100%, пользователь сокращает ресурс аккумулятора.
Общество
Водонаева посоветовала женщинам не рожать детей в России
Единоборства
Фёдор Емельяненко является фаворитом в бою с Джексоном
По мнению букмекерской компании «Париматч», именно россиянин является фаворитом в предстоящем бое, чья победа оценивается в 1.55.
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Происшествия
Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей
Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Происшествия
Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца
Исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки, заключили под стражу на два месяца.
Политика
Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Космос
Доказана теория относительности Эйнштейна
Армия и оружие
Военная полиция России заняла в Сирии покинутый США опорный пункт
Российская военная полиция заняла под сирийской Раккой опорный пункт, который покинули военные США, в посёлке Телль-Самин.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
Экономика
Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
Экономика
Пенсионеров готовят к увеличению размера пенсии в два раза
Наука
Ученые выявили пользу прерывистого голодания
Ученые американского Национального института по проблемам старения рассказали о пользе прерывистого голодания.
Авто
Mitsubishi выпустит новый Delica и Eclipse Cross с пневмодвеской
Третья новинка - концепт-кар Eclipse Cross Weekend Explorer с пневмокомплектом.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новости о том, что журналистка Алиса Яровская с ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась после вопроса президенту, заданного ею на Большой пресс-конференции.
Футбол
Радимов рассказал, как Семак довел до слез его бабушку
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о том, как тренер главной команды петербургского клуба Сергей Семак заставил его бабушку расплакаться.
Армия и оружие
Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне
Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.