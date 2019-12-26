Дамаск рассматривает возможность подачи международного иска к США за разграбление сирийской нефти, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутайна Шаабан.

Власти Сирии готовят иск против США за разграбление нефти

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