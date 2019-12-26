Политика

Газета.RuГазета.RuВласти Сирии готовят иск против США за разграбление нефти

Дамаск рассматривает возможность подачи международного иска к США за разграбление сирийской нефти, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутайна Шаабан.
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Сирия собралась засудить США за разграбление нефти

Взгляд.рувчера в 23:51

Главные новости к утру 26 декабря

Коммерсантъвчера в 23:00

Дамаск отверг право войск США находиться близ нефтяных месторождений в Сирии

Интерфаксвчера в 15:12

Сирия может подать иск против США из-за разграбления нефтяных ресурсов

ТАССвчера в 18:26

Сирия готовится к подаче иска против США за разграбление нефти

RT на русскомвчера в 15:47

Сирия подаст иск против США за хищение нефти

Российская газетавчера в 20:41

Сирия подаст иск против США из-за разграбления нефти

РИА Новостивчера в 15:34
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 01:13, Ашберн

Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

Вести.UZ23 декабря в 10:54
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Хоккей

«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби

ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 14:12
Происшествия

В Иране разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение на северо-западе Ирана. Инцидент произошёл рядом со стратовулканом Себелан, сообщает агентство Tasnim.
News.ru вчера в 03:35
Здоровье

Сердечникам подготовили программу получения бесплатных лекарств

Правительство России в 2020-2022 годах выделит 10,2 миллиарда рублей на пилотный проект по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания.
Ридус вчера в 19:17
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
RT на русском 00:44
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о расставании Пелагии с мужем

СМИ сообщили о расставании певицы Пелагии со своим супругом хоккеистом Иваном Телегиным.
iReactor вчера в 20:51
Политика

В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
РБК вчера в 16:56
Энергетика

Нефть поднялась выше $67 за баррель

Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.
REGNUM вчера в 11:06
Общество

«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах

Издание подчёркивает, что основным нововведением является возможность получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на машину в автосалоне.
RT на русском 00:16
Транспорт

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Первый поезд из Москвы в Крым, который прошел по железнодорожному мосту между материковой частью России и полуостровом, прибыл на вокзал Симферополя, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:52
Политика

Кремль отредактировал видеозапись и стенограмму встречи Владимира Путина с правительством

В ходе своего выступления глава государства сказал, что одной из важнейших целей является борьба с ростом доходов населения.
Эхо Москвы 00:45
Хоккей

Путин рассказал, что в последнее время мало спит

Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
РИА Новости вчера в 22:32
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Гаджеты

Эксперт назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона

Оставляя смартфон заряжаться на всю ночь, а не отключая устройство от зарядки по достижении 100%, пользователь сокращает ресурс аккумулятора.
Известия 00:05
Общество

Водонаева посоветовала женщинам не рожать детей в России

Bimru.ru вчера в 22:02
Единоборства

Фёдор Емельяненко является фаворитом в бою с Джексоном

По мнению букмекерской компании «Париматч», именно россиянин является фаворитом в предстоящем бое, чья победа оценивается в 1.55.
Metaratings 23 декабря в 12:36
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

Российская газета вчера в 03:05
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 01:45
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца

Исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки, заключили под стражу на два месяца.
РБК 00:49
Политика

Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
REGNUM вчера в 15:34
Космос

Доказана теория относительности Эйнштейна

Lenta.ru 24 декабря в 10:21
Армия и оружие

Военная полиция России заняла в Сирии покинутый США опорный пункт

Российская военная полиция заняла под сирийской Раккой опорный пункт, который покинули военные США, в посёлке Телль-Самин.
RT на русском вчера в 21:07
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Экономика

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
РИА Новости вчера в 20:23
Экономика

Пенсионеров готовят к увеличению размера пенсии в два раза

Primpress.ru вчера в 07:20
Наука

Ученые выявили пользу прерывистого голодания

Ученые американского Национального института по проблемам старения рассказали о пользе прерывистого голодания.
ФАН вчера в 22:28
Авто

Mitsubishi выпустит новый Delica и Eclipse Cross с пневмодвеской

Третья новинка - концепт-кар Eclipse Cross Weekend Explorer с пневмокомплектом.
Новые автомобили вчера в 05:11
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новости о том, что журналистка Алиса Яровская с ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась после вопроса президенту, заданного ею на Большой пресс-конференции.
Свободная Пресса 24 декабря в 05:42
Футбол

Радимов рассказал, как Семак довел до слез его бабушку

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о том, как тренер главной команды петербургского клуба Сергей Семак заставил его бабушку расплакаться.
Gazeta.SPb вчера в 19:06
Армия и оружие

Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне

Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
Lenta.ru вчера в 11:57
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