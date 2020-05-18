Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.

В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей

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