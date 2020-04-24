Общество

РБКРБКВласти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков

В Свердловской области пропускной режим на майские праздники введут только в неблагополучных по коронавирусу муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев, передает ТАСС.
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На майские праздники в Екатеринбурге введут пропускной режим. Как он будет работать

66.ru04:57

В Нижнем Тагиле во время майских праздников будет действовать пропускной режим

ТагилСити.ру05:20

Пропуска в Свердловской области введут только в неблагополучных по коронавирусу городах

ТАСС05:17

Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков

РБК06:32

В каких городах Свердловской области введут пропускной режим на майские праздники

КП - Екатеринбург04:57

Евгений Куйвашев анонсировал введение именных справок для выхода на улицу

Областная газета04:55

Евгений Куйвашев объявил о введении пропускного режима в майские праздники. Как он будет работать?

Екатеринбург Онлайн04:45
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Армия и оружие

В Пентагоне выясняют вероятность использования коронавируса против США

Вашингтон, 24 апреля 2020, 13:42 — REGNUM Минобороны и разведслужбы Соединенных Штатов начали расследование в связи с возможным использованием коронавируса в качестве биологического оружия американскими противниками, сообщает Politico со ссылкой на источники.
REGNUM 06:42
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Космос

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ вчера в 14:52
66
Наука

Ученые установили, как коронавирус попадает в организм

РИА Новости 05:13
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Политика

Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 06:15
29
Космос

За орбитой Юпитера обнаружена популяция межзвездных объектов

Ин-спейс.ру вчера в 10:30
Политика

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
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Политика

Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
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Общество

Стало известно, где в Башкирии больше всего болеют коронавирусом

Сегодня, 24 апреля, на ежедневном брифинге в Минздраве Башкирии рассказали, жители каких районов инфицированы коронавирусом больше всего.
Уфа1.ру 07:01
5
Общество

Путин рассказал о рисках для автопрома на фоне эпидемии коронавируса

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.
REGNUM 07:23
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
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Гаджеты

Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X не так похожи, как вам кажется

Как можно видеть, Ryzen 3 3100 использует оба блока CCX, то есть в каждом задействовано по два процессорных ядра из четырёх.
iXBT.com 05:04
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
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Футбол

Талалаев назвал поведение Кикнадзе гнусным и непрофессиональным

«Пытаться снять с себя ответственность за случившееся — гнусно и непрофессионально», — добавил тренер.
ProstoProSport 07:22
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Происшествия

Москвич ударил пенсионерку за несоблюдение дистанции в магазине

Вести.Ru 06:10
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Авто

Новый кроссовер Beijing X7 первым получил модульную платформу BMFA

В Китае состоялся дебют нового кроссовера концерна BAIC, который создан на модельной платформе, разработанной при сотрудничестве с Daimler.
SpeedMe 06:13
Шоу-бизнес

Дочь Успенской шокировала поклонников волосатыми подмышками

Напомним, что в феврале текущего года Татьяна публично обвинила свою мать в том, что она ее бьет и всячески издевается над ней.
RuNews24.ru 07:42
Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
10
Общество

В Калининградской области откроют непродовольственные магазины

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
RT на русском 06:54
161
Общество

Глава ГУМВД по Новосибирской области Стерликов подал в отставку

Начальник ГУМВД по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал главе МВД рапорт об отставке с должности, сообщил РИА Новости в пятницу представитель главка.
РИА Новости 06:38
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Авто

Новый пикап Hyundai Santa Cruz станет массовым автомобилем

Hyundai Santa Cruz станет массовой глобальной моделью. Предварительная цена пикапа - от 25 тыс. долларов (1,8 млн. рублей).
Новые автомобили вчера в 13:03
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,6K
Общество

Шесть человек заболели коронавирусом на заводе в Ижевске

У шести сотрудников Ижевского механического завода 24 апреля подтвердили заражение коронавирусной инфекцией.
ИА Удмуртия 07:07
10
Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
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Общество

Управляющий делами РПЦ митрополит Дионисий заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заразился коронавирусной инфекцией и проходит лечение в стационаре.
ТАСС 04:59
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Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
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Кино

Disney готовит «полностью женский» сериал по «Звездным войнам»

Новый "полностью женский" проект станет третьим сериалом для сервиса Disney+, предыдущие два - "Мандалорец" и "Кассиан Андор".
Российская газета вчера в 04:17
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Экономика

Союз правообладателей требует с торговой сети DNS 242 млн рублей

Совокупный объем судебных исков Российского союза правообладателей (РСП) к торговой сети DNS достиг 242 млн рублей.
ИА Красная Весна вчера в 15:46
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Музыка

Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение-2021»

По данным нидерландской прессы, Роттердам готов в следующем году принять песенный конкурс "Евровидение", если будет принято такое решение.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
6
Как работают Яндекс.Новости?
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