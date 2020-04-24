Общество
РБКВласти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков
В Свердловской области пропускной режим на майские праздники введут только в неблагополучных по коронавирусу муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев, передает ТАСС.
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В каких городах Свердловской области введут пропускной режим на майские праздники
КП - Екатеринбург04:57
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Армия и оружие
В Пентагоне выясняют вероятность использования коронавируса против США
Вашингтон, 24 апреля 2020, 13:42 — REGNUM Минобороны и разведслужбы Соединенных Штатов начали расследование в связи с возможным использованием коронавируса в качестве биологического оружия американскими противниками, сообщает Politico со ссылкой на источники.
REGNUM 06:42
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ вчера в 14:52
Наука
Ученые установили, как коронавирус попадает в организм
РИА Новости 05:13
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За орбитой Юпитера обнаружена популяция межзвездных объектов
Ин-спейс.ру вчера в 10:30
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
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Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
Общество
Стало известно, где в Башкирии больше всего болеют коронавирусом
Сегодня, 24 апреля, на ежедневном брифинге в Минздраве Башкирии рассказали, жители каких районов инфицированы коронавирусом больше всего.
Уфа1.ру 07:01
Общество
Путин рассказал о рисках для автопрома на фоне эпидемии коронавируса
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.
REGNUM 07:23
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X не так похожи, как вам кажется
Как можно видеть, Ryzen 3 3100 использует оба блока CCX, то есть в каждом задействовано по два процессорных ядра из четырёх.
iXBT.com 05:04
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Футбол
Талалаев назвал поведение Кикнадзе гнусным и непрофессиональным
«Пытаться снять с себя ответственность за случившееся — гнусно и непрофессионально», — добавил тренер.
ProstoProSport 07:22
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Авто
Новый кроссовер Beijing X7 первым получил модульную платформу BMFA
В Китае состоялся дебют нового кроссовера концерна BAIC, который создан на модельной платформе, разработанной при сотрудничестве с Daimler.
SpeedMe 06:13
Шоу-бизнес
Дочь Успенской шокировала поклонников волосатыми подмышками
Напомним, что в феврале текущего года Татьяна публично обвинила свою мать в том, что она ее бьет и всячески издевается над ней.
RuNews24.ru 07:42
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Общество
В Калининградской области откроют непродовольственные магазины
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
RT на русском 06:54
Общество
Глава ГУМВД по Новосибирской области Стерликов подал в отставку
Начальник ГУМВД по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал главе МВД рапорт об отставке с должности, сообщил РИА Новости в пятницу представитель главка.
РИА Новости 06:38
Авто
Новый пикап Hyundai Santa Cruz станет массовым автомобилем
Hyundai Santa Cruz станет массовой глобальной моделью. Предварительная цена пикапа - от 25 тыс. долларов (1,8 млн. рублей).
Новые автомобили вчера в 13:03
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Шесть человек заболели коронавирусом на заводе в Ижевске
У шести сотрудников Ижевского механического завода 24 апреля подтвердили заражение коронавирусной инфекцией.
ИА Удмуртия 07:07
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
Общество
Управляющий делами РПЦ митрополит Дионисий заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заразился коронавирусной инфекцией и проходит лечение в стационаре.
ТАСС 04:59
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
Кино
Disney готовит «полностью женский» сериал по «Звездным войнам»
Новый "полностью женский" проект станет третьим сериалом для сервиса Disney+, предыдущие два - "Мандалорец" и "Кассиан Андор".
Российская газета вчера в 04:17
Экономика
Союз правообладателей требует с торговой сети DNS 242 млн рублей
Совокупный объем судебных исков Российского союза правообладателей (РСП) к торговой сети DNS достиг 242 млн рублей.
ИА Красная Весна вчера в 15:46
Музыка
Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение-2021»
По данным нидерландской прессы, Роттердам готов в следующем году принять песенный конкурс "Евровидение", если будет принято такое решение.
Московский Комсомолец вчера в 14:02