Коронавирус
ИзвестияВласти Свердловской области введут пропуска на майские праздники
Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил журналистам замглавы региона Павел Креков.
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На майские праздники усилят режим самоизоляции, но свердловчанам разрешат ехать на дачу
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Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
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Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15%
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ПРАЙМ вчера в 14:38
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Извержение вулкана Килауэа в 2018 году было вызвано проливными дождями
Извержение вулкана Килауэа в 2018 году спровоцировали проливные дожди. Исследование с такими выводами опубликовали в научном журнале Nature.
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Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
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В Германии рассказали о результатах вскрытия умерших от коронавируса
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Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
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