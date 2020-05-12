с чего всё началось

Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения сбора с иностранцев в размере не более 300 батов ($9). Налог будет взиматься с туристов, прибывших воздушным, наземным или морским транспортом.

Общество Россия вышла на второе место в мире по covid-19 По числу подтвержденных диагнозов Россия вышла на второе место в мире и теперь уступает только США, где число заболевших коронавирусом уже больше 1,3 млн.

Происшествия Воронцов попал из изолятора в хирургию "Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов. 77

Происшествия Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области В городе Кимры Тверской области предотвращен теракт. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в Федеральной службе безопасности России. 14

Общество Умер писатель Константин Крылов Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова. 34

Общество Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко. 73

Общество Власти Москвы объяснили необходимость масок и перчаток «Маски и перчатки являются физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактными путями, также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками»,— сказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжлов (комментарий опубликован в Telegram-канале городского оперштаба). 47

Происшествия В кабинете мэра Инты в Коми проводятся следственные действия Сотрудники СК РФ по Республике Коми и регионального УФСБ проводят следственные действия в кабинете руководителя администрации города Инты Ларисы Титовец. 2

Политика Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали. 248

Политика В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России» "Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола. 3,2K

Политика Зеленский назвал возможным дальнейшее смягчение карантина на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране позволяют рассматривать следующие этапы ослабления карантина.

Авто Новый Volvo XC100 превратят в электрокар Как предполагают в Сети, следующая генерация топового внедорожника от Geely получит название XC100 Recharge, которое отразит стилевое оформление «младшего» кроссовера XC40 Recharge с нулевым уровнем выбросов.

Общество Турпоездки внутри страны предлагают разрешить с 1 июня Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом. 22

Футбол ЦСКА интересуется форвардом «Дженоа» Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего "Дженоа" Антонио Санабрией, сообщает "Чемпионат.com".

Общество Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики. 1K

Общество Власти Швеции одобрили прокладку газопровода Baltic Pipe Польская компания Gaz-System сообщила о положительном решении властей Швеции в отношении прокладки газопровода Baltic Pipe. 35

Общество После обращения Путина рухнул сайт госуслуг После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК. 367

Кино Гендиректор Disney заявил, что «Мулан» всё же выйдет в кинотеатрах Генеральный директор компании Disney Боб Чапек заявил, что игровая версия мультфильма «Мулан» получит прокат в кинотеатрах.

Финансы Титов объяснил отличия программы зарплатных кредитов в России и США Программа зарплатных кредитов, принятая в России в условиях коронавируса, напоминает меры поддержки, введенные в США, но есть и существенные отличия, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.