с чего всё началось

Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения сбора с иностранцев в размере не более 300 батов ($9). Налог будет взиматься с туристов, прибывших воздушным, наземным или морским транспортом.

Общество Турпоездки внутри страны предложили разрешить с 1 июня Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом. 42

Политика Премьер Украины заявил, что карантин в стране продлят после 22 мая Карантин, объявленный на Украине в связи с пандемией коронавируса до 22 мая, будет продлен и после этой даты.

Политика Путин поздравил «Роснефть» с запуском танкера Aframax Президент России Владимир Путин поздравил "Роснефть" с запуском первого танкера Aframax на газомоторном топливе на "Звезде", по его словам, это реальная победа. 4

Общество В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности «При переходе к первому этапу смогут работать организации торговли непродовольственными товарами, общественного питания и салоны», — заявил Никитин. 72

Экономика Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. 294

Политика Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Общество Правительство утвердило выплаты для семей с детьми Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет. 2,7K

Космос Китай успешно вывел на орбиту два спутника связи Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1A" (KZ-1A) успешно вывела во вторник на заданные орбиты два спутника серии "Синъюнь-2".

Игры Ремастер Mafia II готовится к выходу Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power». 18

Общество Бывший футболист сборной России заступился за Сталина Экс-полузащитник футбольной сборной России Роман Широков в интервью журналисту Сергею Егорову высказал свое мнение о роли Иосифа Сталина в контексте Великой Отечественной войны.

Общество Многодетные семьи Кубани получат краевую единовременную выплату На мероприятии обсудили, что все семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет получат от государства выплату по 10 000 рублей на каждого ребенка. 1

Политика Саакашвили призвал США к реформам на Украине Политик встретился с временной поверенной в делах США на Украине. Михаил Саакашвили призвал США к реформам на Украине.

Общество Условия получения новых выплат семьям с детьми назвали власти Электронное заявление на выплату может подать родитель или усыновитель ребёнка 3-16 лет.

Экономика 113 курских бизнесменов обратились за кредитами на выплату зарплат 113 курских предпринимателей обратились за кредитами для выплаты зарплат своим работникам, сообщает курское отделение Банка России.

Общество В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона. 194