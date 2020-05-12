Экономика

ТАССТАССВласти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов

Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения сбора с иностранцев в размере не более 300 батов ($9). Налог будет взиматься с туристов, прибывших воздушным, наземным или морским транспортом.
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ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – Всех прибывающих в Таиланд иностранных туристов могут обложить сбором до 300 бат после окончания пандемии, сообщает
 во вторник Bangkok Post.
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