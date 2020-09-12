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Прогноз на доходы бюджета Татарстана в 2021 году снижен на 3,5%

На этот год в законе о бюджете Татарстана и плановый период двух следующих лет прогноз по доходам составил 281,9 млрд рублей на следующий год и 288,3 млрд рублей на 2022 год.В источнике
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Республика Татарстан

В 2021 году консолидированный бюджет Татарстана составит 272 млрд рублей

Республика Татарстан18:56
TatCenter

Доходы бюджета РТ прогнозируются в объеме 271,9 млрд рублей

TatCenterвчера в 10:23
Казанский репортер

Минфин РТ: дефицит консолидированного бюджета республики на 2021 год составит 2,9 миллиарда рублей

Казанский репортервчера в 09:47
Inkazan

Доходы бюджета Татарстана упали на 34 млрд рублей

Inkazanвчера в 10:25
Kazanfirst.ru

Татарстан ожидает 271,9 млрд рублей доходов в 2021 году

Kazanfirst.ruвчера в 08:58
Татар-информ

В 2021 году консолидированный бюджет Татарстана пополнится на 271 млрд рублей

Татар-информвчера в 08:20
ТАСС

Власти Татарстана снизили прогноз на доходы бюджета в 2021 на 3,5%

ТАССвчера в 07:55

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.
РИА Новостивчера в 13:14
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Медведев уступил Тиму в полуфинале теннисного турнира US Open

Нью-Йорк, США, 12 сентября 2020, 08:24 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Австрии Доминику Тиму в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, проходившем в Нью-Йорке.
REGNUM01:24

ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокации с химоружием в Сирии

Замруководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич в ходе брифинга доложил о наличии сведений о подготовке террористами провокации с применением отравляющих веществ.
Экономика сегоднявчера в 16:08
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
RT на русском04:13

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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