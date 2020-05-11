Коронавирус
Гудвилл.онлайнВ Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом
В своём указе от 10 мая глава региона продлил режим самоизоляции до 31 мая, однако сделал ряд послаблений для жителей. При этом заниматься спортом на открытом воздухе можно только при соблюдении необходимых противоэпидемиологических мер. В занятиях могут участвовать не более двух человек.
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Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля.
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О чем говорит Смоленск 03:46
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Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) заявили, что их прогнозы по поводу окончания пандемии COVID-19 больше не актуальны.
Газета.Ru 04:34
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Врач Александр Мясников рассказал о "странностях" в поведении нового коронавируса.
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News.ru 09 мая в 05:59
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что переболел короновирусом, он лечился дома под наблюдением врачей.
Lenta.ru 06:22
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Путин поручил представить национальный план восстановления экономики
Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
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Переболевший тяжелой формой коронавируса врач назвал первые симптомы
Врач-дерматовенеролог из Калмыкии Чингис Унгарлинов перенес тяжелую форму коронавируса, и он рассказал о первых признаках заболевания.
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Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри
Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году.
RuNews24.ru вчера в 06:06
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Россия вышла на третье место по числу зараженных коронавирусом
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Sibnovosti.ru 04:47
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Как оказалось, SARS-CoV-2 поражает не только дыхательную систему, но и кишечник.
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Назван новый способ передачи коронавируса
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Иран сообщил о гибели 19 человек во время инцидента с военным кораблем
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Nissan рассказала о новом кроссовере Datsun Magnite
До последнего времени никакой информации о новинке кроме названия не было, но накануне производитель поделился данными об аналогичной модели для индийского рынка, которая выйдет в продажу под именем Nissan Magnite.
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Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
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Общество
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24