Коронавирус

РБКРБКВласти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах. Соответствующий указ размещен на сайте областной администрации.
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О работе ЗАГСов и МФЦ в период коронавируса рассказали в тульском правительстве

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Первый Тульскийвчера в 19:34

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RT на русском вчера в 17:45
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Девушка с 13-м размером груди заявила, что вдохновилась победами братьев Кличко и после завершения пандемии собирается начать тренировки по боксу.
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Сезон в АПЛ может возобновиться 12 июня

Возобновление АПЛ запланировано на 12 или 13 июня, команды приступят к тренировкам с 18 мая. На 16 мая намечен рестарт чемпионата Германии.
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Политика

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ТАСС вчера в 17:01
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Общество

Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
Известия вчера в 20:34
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Политика

Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы

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В Красногорске при пожаре в хосписе погибли девять человек

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Инфорос 02:15
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Единоборства

Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249

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RT на русском 09 мая в 23:36
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В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим

«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском 09 мая в 18:07
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Здоровье

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
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Second Extinction получит бета-версию для ПК, на участие уже можно записаться

Проект заявлен не только для Xbox One и Xbox Series X, но также для ПК, причём желающие уже могут записаться на участие в бета-тестировании.
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Парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве

Торжественный парад в честь годовщины Великой Победы, который проходит 9 мая в Минске, оказался единственным на постсоветском пространстве, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
URA.Ru 09 мая в 06:04
Общество

Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая

Власти Великобритании начнут с 13 мая смягчать карантинные меры, введенные в стране в связи с распространением коронавируса, но время полностью отменять их еще не настало.
ТАСС вчера в 14:49
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Происшествия

Виновника столпотворения на Сенном рынке задержали

В Петербурге установлена личность виновника массового скопления людей на Сенном рынке.
DP.RU 02:53
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
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Дочь певицы Юлии Началовой стала копией матери

Дочка скончавшейся около полутора лет назад певицы Юлии Началовой пошла по стопам матери.
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Армия и оружие

Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений

Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
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Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 08:20
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Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявили в китайском Ухане

Напомним, всего с начала пандемии в Хубэе выявили 68 129 случаев коронавирус, 63 616 пациентов выздоровели, 4 512 умерли.
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Общество

Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая

Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец 09 мая в 23:42
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Политика

В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса

Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
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Экономика

Bloomberg сообщил о планах ЦБ России напечатать 1,5 трлн рублей

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Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
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Экономика

Правительство выделило 81,1 млрд рублей на поддержку бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.
Известия вчера в 09:02
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Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
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Единоборства

У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости

Газета.Ru 01:15
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Армия и оружие

В Венесуэле обнаружили брошенные катера ВМС Колумбии

Аргументы и Факты 09 мая в 15:43
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Экономика

Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета

Дефицит бюджета в первом квартале составил девять миллиардов долларов.
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

До выходных регионы европейской части страны будут во власти холодных воздушных масс, температура сохранится ниже нормы на 4-5 градусов.
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Футбол

Большинство клубов выступили за доигровку чемпионата России по футболу

Большинство футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступают за то, чтобы прерванный из-за пандемии коронавируса розыгрыш чемпионата страны был доигран.
Профиль вчера в 15:18
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