Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах. Соответствующий указ размещен на сайте областной администрации.

Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом

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