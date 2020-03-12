Общество
Газета.RuВласти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
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В Турции из-за коронавируса предложили перенести начало турсезона на конец апреля
Говорит Москвавчера в 10:58
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