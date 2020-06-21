Общество
ИА Красная ВеснаВласти Турции решили использовать виртуальные торговые делегации
Первые виртуальные торговые делегации, посвященные Мексике, Колумбии и Чили, уже прошли 18–19 июня, далее планируется провести новые этапы 24–26 июня и в начале июля. Ожидается, что перевод торговых делегаций на цифровую платформу способствует росту экспорта Турции.
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20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В Москве за прошедшие стуки скончались 20 человек с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Андрей Червиченко: В матче с «Ростовом» было видно, что Кокорину стыдно за происходящее на поле
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Александру Кокорину, выступающему за «Сочи» на правах аренды, было стыдно за происходившее во время матча с «Ростовом».
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Телеведущий и шоумен Артемис Ахпаш, работающий на белорусском государственном канале ОНТ, обратился к коллегам с призывом не быть пропагандистами.
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Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
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В Воркуте задержан уже бывший сотрудник правоохранительных органов. Его подозревают в умышленном убийстве двух своих коллег.
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NYT назвала подростков из TikTok причиной низкой явки на митинг Трампа
Предвыборный митинг президента США Дональда Трампа в городе Талса (штат Оклахома) в субботу собрал намного меньше людей, чем предполагали организаторы, чему могли способствовать подростки из социальной сети TikTok и поклонники музыкального жанра K-pop, сообщило издание New York Times.
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В Германии 19 полицейских пострадали в результате беспорядков
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Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии
Утечка топлива из емкости произошла на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии.
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