Экономика
ИзвестияВласти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие. Инициатива принадлежит главе Удмуртии Александру Бречалову. Именно в этом регионе расположен крупнейший завод по производству оружия — концерн «Калашников».
Читать в источнике
Оценить148
с чего всё началось
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7249 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Политика
Кремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа
Москва не будет принимать во внимание критику поправок к российской Конституции, поступающую из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:27
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Происшествия
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
RT на русском 02:53
Шоу-бизнес
Представитель не стал отрицать связь Полины Гагариной с рэпером
Представитель рэпера не стал отрицать роман пары, но и не подтвердил появившиеся в прессе слухи.
7Дней.ру 04:00
Футбол
Форвард «Зенита» Дзюба номинирован на звание лучшего игрока РПЛ в июне
В пятницу, 3 июля, Тинькофф Российская Премьер-лига дала старт голосованию за звание лучшего игрока июня.
Невские Новости 04:29
Общество
Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма
Следственный комитет РФ находится только в начале пути в расследовании новых уголовных дел по преступлениям нацизма, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 05:26
Общество
Отрицавший пандемию экс-священник Сергий не явился на церковный суд
Аргументы и Факты 05:08
Музыка
Группа «Ленинград» сняла новый клип после объявленного распада
Группа "Ленинград" представила клип на новую песню "Фотосессия". Премьера видео состоялась в ночь на пятницу на YouTube-канале коллектива.
ТАСС вчера в 19:11
Происшествия
Экс-начальника колонии на Алтае обвинили в помощи лидеру банды
Горно-Алтайск, 3 июля 2020, 07:45 — REGNUM В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника исправительной колонии №2 по обвинению в превышении должностных полномочий.
REGNUM 00:45
Происшествия
В Саратове отказавшийся от госпитализации пациент с COVID-19 скончался
Саратов, 3 июля 2020, 12:14 — REGNUM В Саратовской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончался 45-й пациент, сообщает регион64 со ссылкой на областной минздрав.
REGNUM 05:14
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС вчера в 07:17
Общество
RT требует Навального, Соболь и Znak.com выплатить 1,5 млн рублей
АНО «ТВ-Новости», управляющая телеканалом Russia Today, потребовала Алексея Навального, Любовь Соболь и сайт Znak.com выплатить по 500 тысяч рублей и удалить информацию о накрутке просмотров на YouTube-канале RT.
Sota.vision 02:27
Шоу-бизнес
Сын Ефремова признался в наркотической и алкогольной зависимостях
Смертельное ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов, сильно отразилось на эмоциональном состоянии его сына, актера Никиты.
Народные новости 02:39
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Происшествия
В ДТП на проспекте Московском в Брянске погиб 43-летний мужчина
Пострадавшему 43-летнему мужчине оторвало обе ноги. Уточняют, что ДТП произошло на участке между 28-й школой и Мясокомбинатом.
Труд (Клинцовский район) 05:08
Политика
Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Общество
Минниханов задекларировал 8,8 млн рублей по итогам 2019 года
Рустам Минниханов в 2019 году заработал 8,8 млн рублей против 8,5 млн годом ранее. Доход президента Татарстана за год увеличился на 3,5%.
TatCenter вчера в 07:37
Кино
Hulu продлил сериал «Великая» с Эль Фаннинг на второй сезон
NewInform 04:46
Политика
США заявили о подготовке саммита G7 с участием России
США готовятся к проведению саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран.
Профиль 05:07
Кино
Фильм «Чернобыль» Данилы Козловского покажут в США
Фильм "Чернобыль" режиссера Данилы Козловского покажут в США, права на картину приобрела компания Capelight Pictures, сообщает пресс-служба "Централ Партнершип".
РИА Новости 05:01
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом
Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
ТАСС 05:06
Политика
ЦИК утвердил итоги по голосованию за поправки в Конституцию России
"По результатам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, за которые проголосовали более половины граждан РФ, считаются одобренными", — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
ИА Новороссия 05:25
Политика
Ким Чен Ын объяснил отсутствие коронавируса в КНДР
Российская газета вчера в 20:33
Общество
Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае
Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 05:11
Общество
Попова рассказала о формировании иммунитета у переболевших COVID-19
Иммунитет к коронавирусу у переболевших формируется, но сколько он будет сохраняться, никто в мире еще не знает, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:15