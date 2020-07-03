Экономика
ИзвестияВласти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие. Инициатива принадлежит главе Удмуртии Александру Бречалову. Именно в этом регионе расположен крупнейший завод по производству оружия — концерн «Калашников».
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с чего всё началось
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.РБКвчера в 23:00
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RT на русском 07:12
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Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор
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Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
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Назван сок, способный нормализовать давление у гипертоников
По мнению британских медиков, одним из самых простых и полезных средств для повышения артериального давления является вишневый сок.
Live24 12:16
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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
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Общество
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Коммерсантъ 12:52
Футбол
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил "Оренбургу" техническое поражение в матче 25-го тура Российской-премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом", сообщается на сайте РФС.
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Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
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В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом
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Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене
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Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
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Xiaomi выпустила стабильную MIUI 12 для более чем 20 смартфонов
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Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
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Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью отца
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выразил соболезнования российскому атлету Хабибу Нурмагомедову в связи с кончиной его отца Абдулманапа.
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Финансы
Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.
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Армия и оружие
«Засветилось на видео»: каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
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Против основателя правозащитного проекта Gulagu.net возбудили дело
Осечкин находится за границей, обвинения отвергает, называет дело политически мотивированным.
Говорит Москва 13:34