Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.

с чего всё началось

Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие. Инициатива принадлежит главе Удмуртии Александру Бречалову. Именно в этом регионе расположен крупнейший завод по производству оружия — концерн «Калашников».

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