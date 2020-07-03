Экономика
ИзвестияВласти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие. Инициатива принадлежит главе Удмуртии Александру Бречалову. Именно в этом регионе расположен крупнейший завод по производству оружия — концерн «Калашников».
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с чего всё началось
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.РБКвчера в 23:00
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Общество
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Выяснилось, что ВФЛА задолжала большой долг размером более пяти миллионов долларов международной компании World Athletics и не смогла его выплатить в обозначенные сроки.
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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
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РИА Новости 08:42
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Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление
Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия.
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Московский Комсомолец 03:11
Общество
В десяти регионах выявили вспышки коронавируса в детских учреждениях
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РИА Новости 09:31
Общество
Рособрнадзор не зафиксировал серьёзных нарушений во время ЕГЭ 3 июля
Серьёзных сбоев на момент окончания первого дня сдачи Единого государственного экзамена не зафиксировано, заявили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Парламентская газета 08:20
Политика
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Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
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Полиция ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма» в Сиэтле
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На Шри-Ланке отпустили под залог двух россиян, задержанных в феврале
РИА Новости вчера в 10:12
Политика
Кравчук: Украина надеется на помощь России с восстановлением Донбасса
Украинские власти верят, что Россия поможет им восстановить Донбасс после того, как Киев вернет контроль над этой территорией.
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Политика
Рада уволила Смолия с должности главы Нацбанка Украины
Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка страны, такое решение на заседании парламента в пятницу поддержали 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Генри Кавилл: «Мне нравится, что в „Ведьмаке“ много крутых сюжетных поворотов, как в „Игре престолов“»
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Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины, а неподконтрольные Киеву территории региона нацелены на расширение интеграционных процессов с РФ.
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Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
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