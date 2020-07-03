Экономика
ИзвестияВласти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие. Инициатива принадлежит главе Удмуртии Александру Бречалову. Именно в этом регионе расположен крупнейший завод по производству оружия — концерн «Калашников».
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с чего всё началось
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.РБКвчера в 23:00
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Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой
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Холодная капля: центр Атлантического океана не теплеет, а охлаждается
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Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
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Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
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В Германии ввели уголовное наказание за фотосъемку под юбкой
Добавим, что в 2018 году в Великобритании был заблокирован проект закона против любителей заглядывать под юбки.
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Всем гостям первого оффлайн-концерта «Спасибо медикам!»0+ под Старым Изборском выдадут памятки.
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