Экономика

ИзвестияИзвестияВласти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие

Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие. Инициатива принадлежит главе Удмуртии Александру Бречалову. Именно в этом регионе расположен крупнейший завод по производству оружия — концерн «Калашников».
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с чего всё началось

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.
РБК02 июля в 23:00

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В Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на гражданское оружие

РИА Новости03 июля в 06:22

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

РБК02 июля в 23:00

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

REGNUM03 июля в 03:32

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Lenta.ru03 июля в 02:09

ГД по просьбе главы Удмуртии разработала проект об утилизационном сборе на оружие

Говорит Москва03 июля в 00:49

В России предложили ввести еще один сбор

URA.Ru03 июля в 00:05

Удмуртия предлагает ввести утилизационный сбор за гражданское огнестрельное оружие

ТАСС03 июля в 03:15
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Общество

Россиян предупредили об аномально жаркой погоде

Lenta.ru 01:54
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Общество

Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор

Требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в целях профилактики коронавирусной инфекции в детских организациях — школах, детских садах и лагерях, подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 03 июля в 13:08
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Происшествия

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РИА Новости вчера в 18:31
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Политика

Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
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Политика

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Известия вчера в 23:47
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Здоровье

Врач сообщил о возможности второй волны SARS-CoV-2 из-за ОРВИ

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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

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Газета.Ru вчера в 10:06
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Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
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Происшествия

В Японии из-за наводнений и оползней погибли 16 человек

Токио, 5 июля 2020, 08:26 — REGNUM Число погибших на юго-западе Японии из-за наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями, увеличилось до 16 человек.
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Происшествия

В Алтайском крае выявили еще 115 зараженных коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 4414.
Аргументы и Факты - Алтай 01:50
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
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Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

Около 57,5 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в США за последние сутки, сообщает газета The Washington Post.
Москва 24 вчера в 11:37
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Происшествия

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Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
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Происшествия

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Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, еще один человек серьезно пострадал, сообщает местная газета Seattle Times со ссылкой на медиков.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе.
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Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
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Названы шесть совершаемых водителями «глупостей»

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Донбасс в огне: Враг наносит удары, чтобы спровоцировать катастрофу

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Автором инициативы об отмене пенсионной реформы стал депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.
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Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов

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Широков призвал Тедеско наигрывать позиционные атаки

Бывший полузащитник московского ЦСКА и петербургского "Зенита" Роман Широков призвал главного тренера столичного "Спартака" Доменико Тедеско наигрывать позиционные атаки.
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Более 20 человек за сутки погибли в Индии от ударов молний

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Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

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