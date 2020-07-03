Экономика

ИзвестияИзвестияВласти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие

Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие. Инициатива принадлежит главе Удмуртии Александру Бречалову. Именно в этом регионе расположен крупнейший завод по производству оружия — концерн «Калашников».
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с чего всё началось

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.
РБКвчера в 23:00

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Удмуртия предлагает ввести утилизационный сбор за гражданское огнестрельное оружие

ТАСС03:15

ГД по просьбе главы Удмуртии разработала проект об утилизационном сборе на оружие

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В России предложили ввести еще один сбор

URA.Ru00:05

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

РБКвчера в 23:00
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Религия

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия

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Футбол

«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

К концу первого тайма подопечные Юргена Клоппа пропустили три гола. Во второй половине к имеющимся забитым мячам добавился ещё один.
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Армия и оружие

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Американские СМИ со ссылкой на военных аналитиков и чиновников НАТО сообщают, что 10 российских подводных лодок участвовали в маневрах в Северной Атлантике.
Газета.Ru 03:39
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Общество

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Кремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа

Москва не будет принимать во внимание критику поправок к российской Конституции, поступающую из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Хоккей

Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

Международная федерация хоккея составила символическую сборную всех времен из хоккеистов, в разные годы принимавших участие в чемпионатах мира.
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Известия 02:36
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Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
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Экономика

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам.
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Общество

Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей

На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
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Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
ТАСС 05:06
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Политика

Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы, сообщив, что чрезвычайных ситуаций в РФ не зафиксировано, нет ничего, вызывающего беспокойство.
РИА Новости 05:37
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Происшествия

В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

RT на русском 02:53
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Армия и оружие

На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

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РИА Новости вчера в 12:13
Происшествия

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Интерфакс вчера в 18:01
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
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Политика

Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
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Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
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Политика

США заявили о подготовке саммита G7 с участием России

США готовятся к проведению саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран.
Профиль 05:07
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском вчера в 04:33
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Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»

Сергей Безруков нашел архивные фото со съемок сериала «Бригада». Подписчики признались, что лучше фильма не видели.
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого

Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor вчера в 10:55
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Общество

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РИА Новости 05:13
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Шоу-бизнес

Роман с Павлом Прилучным впервые прокомментировала Мирослава Карпович

Актриса Мирослава Карпович впервые отреагировала на слухи о своем романе с Павлом Прилучным, который не так давно расстался с супругой Агатой Муцениеце.
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Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
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Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
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Гаджеты

Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung

На сайте компании для пользователей из России и Украины были опубликованы качественные рендеры флагмана.
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Общество

Twitter уберет из программного кода слова master, slave и blacklist

Социальная сеть Twitter намерена убрать слова master, slave, blacklist ("раб", "господин", "черный список"), а также ряд других терминов, которые могут содержать указание на расу или пол или быть оскорбительными для какой-то группы населения, из программного кода, а также исключить их употребление в рабочей практике.
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Появился сайт, посвященный второй части фильма «Шугалей»

Появился сайт, посвященный второй части фильма Шугалей о российских социологах, оказавшихся в плену террористов в Ливии.
Политическая Экспертиза 05:17
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
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