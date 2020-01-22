Общество

РБКРБКВласти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post. Авиарейсы, отправление поездов и автобусов из города временно приостановлены.
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Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

РБК15:11

В Китае закрыли родину коронавируса

Lenta.ru15:55

Власти Уханя временно заблокируют сообщение с городом из-за вируса

Национальная служба новостей15:29

Китай закрыл от вируса Ухань

Накануне.Ru16:44

Город-источник нового коронавируса в Китае официально закрыли

АБН18:49

В Китае закрыли родину коронавируса

Мойка7817:45

Выезд из китайского Уханя блокировали из-за распространения вируса

Фергана16:44
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Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
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Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
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Дерипаска призвал «перекроить» закон о ЦБ

Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал внести изменения в законы, регламентирующие деятельность Центробанка.
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Телевизионная ведущая Лариса Гузеева рассказала в личном микроблоге своим подписчикам о чем жалеет в жизни.
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Мишустин осуществил новые назначения в правительстве

Главой секретариата заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой назначена Елена Рожкова, а заместителем министра финансов Алексей Сазанов.
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Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
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Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
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Кабмин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России

Кабмин утвердил Стратегию развития электронной промышленности.
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Маргарита Симоньян попала в реанимацию

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Тарасова: чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в сарае

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала условия, в которых в настоящее время проходит континентальное первенство по фигурному катанию.
Газета.Ru 16:14
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
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Ионов продлил контракт с ФК «Ростов»

Футболист Алексей Ионов продлил контракт с «Ростовом», сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
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Артиста Мишу Марвина обокрали в поезде на Украину

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У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск 04:43
Политика

Парламент Великобритании одобрил Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает AFP в Twitter.
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Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10

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Глобальное потепление на треть связано с выбросами фреонов

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Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
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Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда

Суд в Красноярске на один месяц арестовал главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
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В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.
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Губернатор Ставропольского края попал в аварию

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Детские сады эвакуируют в Хабаровске из-за сообщения об опасности

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Сульшер: игра в таком большом клубе, как «МЮ», давит на игроков

Быть в «Манчестер Юнайтед» – привилегия, потому что играешь за лучший клуб в мире.
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О том, кто мог стать министром культуры

Новый министр культуры Ольга «не переношу классическую музыку, балет, театр, музеи» Любимова, как сообщают осведомлённые источники, в нелегкой борьбе за министерское кресло победила Екатерину Проничеву.
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На майские праздники россияне останутся без голливудского кино

Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ToDay News Ufa 06:24
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В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
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Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Газета.Ru вчера в 10:22
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