Кабинет министров Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского разобрался с коммунальными платежами пенсионерки, которой посоветовали продать собаку для оплаты ЖКУ. После проверки выяснилось, что благодаря субсидии женщина должна платить 300–350 грн ($13–14) в месяц.

Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой

Общество Минюст подтвердил, что коллекторам могут разрешить не называть имя Минюст России объяснил защитой персональных данных инициативу разрешить коллекторам не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать специальный идентификационный код.

Здоровье Россия готовится к масштабному распространению коронавируса Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.

Политика Украина подаст новые иски против России Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.

Экономика НАФИ: уровень инфляции в России знают только 7% граждан Уровень инфляции (роста цен на товары и услуги в течение продолжительного времени), близкий к официальному значению ЦБ, смогли назвать только 7% россиян (они отметили уровень инфляции от 3% до 5% годовых включительно), говорится в сообщении Аналитического центра НАФИ.

Гаджеты Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.

Происшествия Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.

Политика 38% опрошенных верят в улучшения после обновления правительства По данным опроса «Левада-центра», 46% опрошенных считают, что с приходом новых министров ничего не изменится, 38% рассчитывают на улучшение положения дел в России.

Футбол Александр Григорян: За счет характера Соболев может далеко пойти Напомним, на прошлой неделе Спартак объявил о подписании контракта с 22-летним Соболевым, который до конца сезона будет играть за команду на правах аренды, после чего красно-белые могут выкупить его трансфер.

Киберспорт Blizzard ответила на критику Warcraft III: Reforged 4 февраля студия-разработчик Blizzard дала первый комментарий о критике ремейка, упростила процедуру возврата средств и рассказала о будущих планах на проект.

Шоу-бизнес Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.

Хоккей Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Скворцов Олимпийский чемпион по хоккею, один из величайших игроков в истории нижегородского «Торпедо» Александр Скворцов скончался на 65-м году жизни.

Общество Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17 Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.

Общество Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube Выручка от подписок в приведённые выше финансовые показатели YouTube не включена, она (наряду с выручкой от продаж смартфонов Pixel и смарт-колонок Google Home) относится к категории "прочее" в финансовом отчёте Alphabet - 5,3 млрд за последний квартал 2019-го.

Культура Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.

Политика Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань «Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.