Общество

ИзвестияИзвестияВласти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой

Кабинет министров Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского разобрался с коммунальными платежами пенсионерки, которой посоветовали продать собаку для оплаты ЖКУ. После проверки выяснилось, что благодаря субсидии женщина должна платить 300–350 грн ($13–14) в месяц.
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На Украине исправили платежки женщине, которой предложили продать пса

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