Общество
ИзвестияВласти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой
Кабинет министров Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского разобрался с коммунальными платежами пенсионерки, которой посоветовали продать собаку для оплаты ЖКУ. После проверки выяснилось, что благодаря субсидии женщина должна платить 300–350 грн ($13–14) в месяц.
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Общество
Минюст подтвердил, что коллекторам могут разрешить не называть имя
Минюст России объяснил защитой персональных данных инициативу разрешить коллекторам не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать специальный идентификационный код.
Здоровье
Россия готовится к масштабному распространению коронавируса
Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.
Политика
Лукашенко заявил об окончании «периода холода» в отношениях с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в отношениях Минска и Вашингтона закончился период холода.
Транспорт
В Москве оштрафовали водителей новогоднего транспорта за гирлянды
ГИБДД оштрафовала водителей общественного транспорта Москва за новогодние гирлянды.
Экономика
«Черный лебедь» приплыл. Коронавирус как начало мирового кризиса
Угрозой мирового значения назвал 30 января 2020 года ВОЗ эпидемию коронавируса.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой призвал Ирину Дубцову одеться
Под снимком Дубцова намекнула на новый проект, загадав, чтобы всё получилось: «Пусть всё сбудется».
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Экономика
НАФИ: уровень инфляции в России знают только 7% граждан
Уровень инфляции (роста цен на товары и услуги в течение продолжительного времени), близкий к официальному значению ЦБ, смогли назвать только 7% россиян (они отметили уровень инфляции от 3% до 5% годовых включительно), говорится в сообщении Аналитического центра НАФИ.
Гаджеты
Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления
Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Футбол
Директор «Енисея»: «Обязательства перед игроками выходят за рамки финансирования, но понимание ситуации вверху есть»
Понимание ситуации вверху есть. И финансирование есть, только его с учетом всех обстоятельств надо корректировать.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Политика
38% опрошенных верят в улучшения после обновления правительства
По данным опроса «Левада-центра», 46% опрошенных считают, что с приходом новых министров ничего не изменится, 38% рассчитывают на улучшение положения дел в России.
Происшествия
МВД пресекло деятельность банды автомошенников
Полицейские пресекли деятельность преступной группы автомобильных мошенников.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Кино
36-летняя Юлия Снигирь разделась в сериале «Новый папа»
Юлия Снигирь в сериале "Новый папа" Напомним, что события второго сезона будут посвящены Ленни Беллардо (он же папа Пий XIII).
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Футбол
Александр Григорян: За счет характера Соболев может далеко пойти
Напомним, на прошлой неделе Спартак объявил о подписании контракта с 22-летним Соболевым, который до конца сезона будет играть за команду на правах аренды, после чего красно-белые могут выкупить его трансфер.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката
Приключенческая комедия «Холоп» стала новым рекордсменом отечественного проката, собрав порядка 3,044 миллиарда рублей, сообщает Газета.ru.
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Киберспорт
Blizzard ответила на критику Warcraft III: Reforged
4 февраля студия-разработчик Blizzard дала первый комментарий о критике ремейка, упростила процедуру возврата средств и рассказала о будущих планах на проект.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Наука
Как выглядит Земля с высохшими океанами, показывает анимация
Ученый-планетолог Японского агентства аэрокосмических исследований Джеймс О'Донохью показал, как будет выглядеть планета, если вся вода уйдет, обнажив скрытые три пятых поверхности Земли.
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Скворцов
Олимпийский чемпион по хоккею, один из величайших игроков в истории нижегородского «Торпедо» Александр Скворцов скончался на 65-м году жизни.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Общество
Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube
Выручка от подписок в приведённые выше финансовые показатели YouTube не включена, она (наряду с выручкой от продаж смартфонов Pixel и смарт-колонок Google Home) относится к категории "прочее" в финансовом отчёте Alphabet - 5,3 млрд за последний квартал 2019-го.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Политика
Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань
«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
Авто
Автомобили Toyota научатся определять ошибочный разгон
Алгоритм функционирования система базируется на анализе «больших данных», которые были получены от подключенных авто, в том числе, случаев непреднамеренного ускорения, когда педаль выжата полностью.