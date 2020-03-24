Коронавирус
ИзвестияВласти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга
Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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с чего всё началось
Правительство Украины начало переговоры с международными партнерами о реструктуризации внешнего долга на фоне расходов по предотвращению эпидемии в коронавируса в стране, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.РИА Новостивчера в 17:39
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Кыргызстан хочет получить от кредиторов послабления по внешнему долгу
Sputnik Кыргызстанвчера в 04:41
Премьер Украины сообщил о переговорах по реструктуризации внешнего долга
Московский Комсомолецвчера в 23:17
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