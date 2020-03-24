Коронавирус

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Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга

Правительство Украины начало переговоры с международными партнерами о реструктуризации внешнего долга на фоне расходов по предотвращению эпидемии в коронавируса в стране, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новостивчера в 17:39

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Украина попросила о реструктуризации долга на фоне ситуации с COVID-19

Взгляд.рувчера в 23:41

Кыргызстан хочет получить от кредиторов послабления по внешнему долгу

Sputnik Кыргызстанвчера в 04:41

Украинские власти ведут переговоры по реструктуризации внешнего долга

RT на русскомвчера в 22:52

Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга

Известиявчера в 22:41

Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга

РЕН ТВвчера в 18:12

Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга

РИА Новостивчера в 17:39

Премьер Украины сообщил о переговорах по реструктуризации внешнего долга

Московский Комсомолецвчера в 23:17
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Политика

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 22:14
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая коронавируса

В Приморском крае подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 20:02
Здоровье

Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты

Испанский кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные для сердца продукты и предложил диету, которая позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Известия вчера в 23:02
Здоровье

В РФ объявили группы риска по коронавирусу

Практически с первыми жертвами коронавирусной инфекции установили, что большой риск подхватить ее есть у пожилых лиц.
Независимый публицист вчера в 22:59
Экономика

В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru вчера в 20:08
Технологии

Российские ученые создали облегчающий лечение коронавируса ингалятор

Российские специалисты из компании PM&HM разработали ингаляторы для комплексного лечения тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом.
Известия вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
ФАН вчера в 15:25
Происшествия

Одного из задержанных ФСБ на Сахалине студентов отчислили

Одного из двух задержанных ФСБ студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, отчислили из Сахалинского горного техникума.
Газета.Ru 00:06
Общество

Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 17:41
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Экономика

Южная Корея выделит около 80 миллиардов для помощи бизнесу

Южнокорейские власти приняли решение о выделении около 79,7 миллиарда долларов на помощь бизнесу, пострадавшему от распространения коронавируса нового типа.
Московский Комсомолец 00:43
Происшествия

В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП

Вести.Ru вчера в 08:05
Финансы

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Российская газета 22 марта в 23:00
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM вчера в 16:52
Здоровье

Более 90% заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели

По последним данным, число выздоровевших в материковом Китае составляет 73 159 против 81 171 заболевшего.
Газета.Ru вчера в 22:57
Здоровье

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru вчера в 03:50
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»

В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
StarHit.ru вчера в 21:30
Происшествия

Жительница Магадана встала на защиту насиловавшего ее дочь мужчины

Известия вчера в 23:13
Космос

Астероид Рюгу оказался моложе, чем считалось

Возраст астероида Рюгу переоценен по результатам эксперимента с выстрелом в него с зонда «Хаябуса-2», гласит исследование, опубликованное 20 марта в журнале Science.
Красная весна 20 марта в 17:28
Политика

Россия пришла на помощь брошенной партнерами Италии — Frankfurter Allgemeine Zeitung

В немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщили о возможном пересмотре приоритетов Италии после пандемии.
Невские Новости вчера в 16:20
Космос

Марсоход Curiosity сделал новое селфи

Марсоход НАСА «Curiosity» недавно установил рекорд по самой крутой местности, на которую он когда-либо поднимался, преодолев «Greenheugh Pediment» — отступ скалы, который находится на вершине холма.
V-kosmose.com 21 марта в 14:43
Общество

В Башкирии сообщили о первых трех зараженных коронавирусом в регионе

Власти Башкирии сообщили о первых трёх зараженных коронавирусом в регионе: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.
РИА Новости 00:54
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс вчера в 14:00
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 438

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 71 человека, достигнув 438, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс вчера в 02:25
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости вчера в 06:20
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На Первом канале стартует новый сериал «Заступники»

Вокруг ТВ вчера в 05:56
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Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ вчера в 10:13
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru вчера в 07:53
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