Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruВласти Украины назвали пять сценариев реинтеграции Донбасса

Алексей Данилов считает это главной целью процесса реинтеграции Донбасса, отметив, что граждане Украины имеют право свободно пересекать линию соприкосновения.
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