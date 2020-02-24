Политика
Газета.RuВласти Украины не выплатили обещанные бывшим пленным деньги
Журналист Юрий Бутусов в своем Facebook написал о том, что освобожденные в рамках обмена пленными между Киевом и Донбассом украинцы все еще не получили обещанные им денежные выплаты. По его словам, власти Украины попросту забыли о них.
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Политика
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа» на Украине
«По сравнению с результатами опроса, проведённого Центром Разумкова в январе этого года, снизился уровень электоральной поддержки партии «Слуга народа» (с 45% до 36%)», — следует из опубликованных данных.
Шоу-бизнес
Мама Ольги Бузовой стала выглядеть как школьница
Накануне Бузова опубликовала новый пост, который посвятила своей маме.
Армия и оружие
Полковник ВСУ пообещал показать Европе «грозную силу» украинской армии
«Если стратегия изменится и Генштаб примет решение освободить захваченные территории Луганска и Донецка, тогда Европа увидит, что украинская армия — грозная сила, способная завершить эту войну», — объяснил Марченко.
Музыка
Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»
РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.
Армия и оружие
В США объяснили заход американского эсминца в Черное море
Ракетный эсминец УРО "РОСС" Военно-морских сил (ВМС) США зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности в море, говорится в заявлении американских ВМС.
Армия и оружие
Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе
Отмечается, что турецкие силы и сирийская оппозиция, выступающая на стороне Анкары, начали наземную операцию в направлении города Нейраб.
Шоу-бизнес
Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
На Украине в феврале 2020 года снизится на 15% оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей.
Происшествия
Свыше 30 человек пострадали в Германии из-за наезда автомобиля в толпу
Из-за наезда автомобиля на толпу в немецком Фолькмарзене пострадали более 30 человек.
Гаджеты
Intel покоряет рынок 5G с помощью ряда новых чипов
Новый продукт дополняет собой обширный портфель чипов Intel для сетевых окружений и представляет собой основу для рынка базовых станций.
Общество
Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»
Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
Футбол
Уткин: Победе «Зенита» в РПЛ могут помешать только «Оренбург» и «Сочи»
Известный комментатор Василий Уткин на канале Тимура Журавеля в YouTube в очередной раз уколол «Зенит».
Происшествия
В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
Происшествия
В Одессе женщину убило упавшим деревом
Политика
Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма
Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Происшествия
В Москве студентка умерла, выпав из окна общежития
На севере Москвы погибла студентка, выпав из окна девятого этажа общежития аграрного университета имени К.А. Тимирязева, расположенного на Лиственничной аллее.
Армия и оружие
Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО
Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
Политика
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
Политика
Дуда назвал Россию «агрессором на Украине»
Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что Россия является "агрессором на Украине" и не прекратила агрессивную политику в отношении своего соседа.
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
Мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Экономика
Американские индексы упали из-за угрозы пандемии
Падение индексов вызвала угроза пандемии.
Футбол
«Рубин» расторг контракт с Башкировым
«Рубин» объявил о прекращении трудовых отношений с полузащитником Евгением Башкировым.
Общество
В Лондоне начались слушания по делу Ассанжа
Всемирно известный основатель портала разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж предстал перед лондонским судом, где в понедельник начались слушания по этому громкому делу.
Происшествия
В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Политика
Премьер Малайзии подал в отставку
Как отмечает агентство Reuters, премьер Малайзии подал в отставку на фоне переговоров между членами правящего блока и оппозиционными группами о создании новой коалиции в правительстве.
Политика
На Украине могут пересмотреть госзакон о языке
В декабре 2019 года депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке, так как, по его мнению, соответствующий закон не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка и направлен «на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка».
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.