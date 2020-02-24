Политика

Газета.RuГазета.RuВласти Украины не выплатили обещанные бывшим пленным деньги

Журналист Юрий Бутусов в своем Facebook написал о том, что освобожденные в рамках обмена пленными между Киевом и Донбассом украинцы все еще не получили обещанные им денежные выплаты. По его словам, власти Украины попросту забыли о них.
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Юрий Евгеньевич Бутусов
Украинский журналист
Украинский журналист. Главный редактор сайта Цензор.нет, обозреватель Зеркала недели.
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