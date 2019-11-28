Политика

ФАНФАНВласти Украины оценили ущерб возвращенным Россией кораблям

Киевские власти оценивают сумму убытков на возвращенных Российской Федерацией кораблях в 2,3 миллиона долларов, передает заместитель постпреда в Вене Игорь Лоссовский.
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Телеканал 360°вчера в 15:49

Эксперт об «ущербе» кораблям Украины: документы при передаче подписаны

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Появилось видео пуска ракеты «Тополь» в Астраханской области

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Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 15:28
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Аргументы и Факты 16:51
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Пять очков Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Ванкувер »

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.
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Трамп впервые прибыл в Афганистан

Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Газета.Ru 14:05
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Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

Мосгорсуд отменил арест заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной, пишет «Интерфакс» со ссылкой на её адвоката Илью Брыка.
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Не случайно ведь наш Гарант выбрал его, Дмитрия Анатольевича, зиц-председателем всея Руси, своим преемником.
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Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
ТАСС вчера в 02:36
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Опрос YouGov: британские консерваторы выиграют на выборах

Сегодня, 28 ноября, исследовательская организация YouGov опубликовала результаты социологического опроса, посвященного предстоящим парламентским выборам в Великобритании, которые состоятся 12 декабря.
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Политика

Украина изменила порядок пересечения границы в Донбассе

На Украине с 28 ноября вступают в силу новые правила пересечения линии разграничения в Донбассе.
Lenta.ru 09:38
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Почеттино: «Уверен, что наши с „Тоттенхэмом“ пути снова пересекутся»

Желаю удачи в будущем, уверен, что наши пути снова пересекутся, - приводит слова Почеттино LMA Managers.
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Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.
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Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
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В Москве из-за угроз минирования эвакуируют пять судов

Пять московских районных судов эвакуируют из-за сообщений о "минировании", по крайней мере в одном из поступивших от злоумышленников писем содержится требование выплаты биткоинов.
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Законопроект о введении выходного дня 31 декабря был внесен на рассмотрение в Госдуму.
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В МИД Китая обвинили США в «поддержке преступников» в Гонконге

Администрация США открыто поддерживает преступников в Гонконге и вмешивается во внутренние дела КНР.
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