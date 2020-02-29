Политика

REGNUMREGNUMВласти Украины отказались праздновать День Победы

На Украине не будут праздновать День Победы 9 мая, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, через 75 лет после окончания Великой Отечественной войны будет достаточно понимания причин трагедии и прощения «друг друга».
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В Госдуме оценили заявление главы МИД Украины о 9 мая

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Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Газета.Ruвчера в 23:28

В Киеве сообщили об отсутствии планов по празднованию Дня Победы

РБКвчера в 23:21

Украина отказалась отмечать День Победы

Lenta.ruвчера в 23:26

Украина отказалась от празднования Дня Победы

РЕН ТВвчера в 23:10

Украина не будет праздновать День Победы

Московский Комсомолецвчера в 22:09

Власти Украины отказались праздновать День Победы

РИА Новостивчера в 21:25
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Режиссер Роман Полански получил французскую национальную кинопремию «Сезар» в номинации «лучший режиссер».
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Трамп захотел провести саммит с лидерами России и Китая

Президент США Дональд Трамп захотел провести встречу с лидерами России и Китая, на которой можно было бы обсудить вопросы разоружения.
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Брянский завод «Арсенал» сменил владельца.
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Число жертв отравления углекислотой в Москве выросло до трех

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Кафельников — о травмах Шюррле: «Он не жрет, в организме нет кальция»

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», предположил, что травмы немецкого футболиста красно-белых Андре Шюррле связаны с питанием.
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Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии».
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Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru вчера в 12:59
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Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России

В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
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В Московской области произошел пожар на овощебазе

На складе овощебазы в деревне Софьино Наро-Фоминского района произошел пожар на площади 7,2 тыс. кв. м, сообщает главное управление МЧС России по Московской области.
РБК 01:17
Армия и оружие

Каратели 13 раз нарушили режим тишины — ранен мирный житель

Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня.
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Гаджеты

Инсайдер показал замену сервисов Google на Honor и Huawei

Пользователь Twitter продемонстрировал первые скриншоты с поисковым фирменным приложением для гаджетов Honor и Huawei.
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Армия и оружие

Шойгу рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового оружия

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Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры

Пять раз Шарапова побеждала в турнирах серии Большого шлема, два раза — в Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по одному разу — в Открытом чемпионате Австралии (2008), Уимблдоне (2004) и Открытом чемпионате США (2006).
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Политика

Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Газета.Ru вчера в 20:28
Общество

Украина запустит виртуальный реверс газа из Словакии

С 1 марта Украина запустит виртуальный реверс российского газа, поступающего в направлении Словакии.
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Видео падения метеорита в Хорватии появилось в Сети

Ранее в Сети появилось видео падения метеорита в Сегежском районе Карелии.
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В США пройдет UFC Fight Night 169

В ночь на 1 марта в Виргинии состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 169.
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Биатлон

СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова

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Газета.Ru 01:27
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Сурков рассказал о возможном «обнулении» президентских сроков

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В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
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Свыше 2 тыс. человек заражены коронавирусом в Южной Корее

В Южной Корее зарегистрированы 256 новых случаев заражения новым коронавирусом. Общее число инфицированных достигло уже 2022 человек.
Газета.Ru 27 февраля в 20:58
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Не минуло и десяти дней со дня рождения счастливой Оксаной Самойловой малыша, как ее звездный супруг взял на себя ответственность за обряд обрезания, в котором признался всем пользователям Сети, разместив на своей странице фото с раввином после важной процедуры.
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Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ в спринтерском многоборье

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Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств.
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Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Вечерняя Москва 27 февраля в 23:10
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Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
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Происшествия

В центре Омска рухнули бывшие военные склады

Сегодня вечером на проспекте Маркса в Центре Омска произошло обрушение бывших складов Минобороны.
Российская газета вчера в 10:02
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
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