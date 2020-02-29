Политика
REGNUMВласти Украины отказались праздновать День Победы
На Украине не будут праздновать День Победы 9 мая, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, через 75 лет после окончания Великой Отечественной войны будет достаточно понимания причин трагедии и прощения «друг друга».
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Кино
Роман Полански получил премию «Сезар» как «лучший режиссер»
Режиссер Роман Полански получил французскую национальную кинопремию «Сезар» в номинации «лучший режиссер».
Политика
Трамп захотел провести саммит с лидерами России и Китая
Президент США Дональд Трамп захотел провести встречу с лидерами России и Китая, на которой можно было бы обсудить вопросы разоружения.
Экономика
Старейший брянский завод «Арсенал» сменил владельца
Брянский завод «Арсенал» сменил владельца.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Футбол
Кафельников — о травмах Шюррле: «Он не жрет, в организме нет кальция»
Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», предположил, что травмы немецкого футболиста красно-белых Андре Шюррле связаны с питанием.
Армия и оружие
США призвали Россию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии».
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Происшествия
В Московской области произошел пожар на овощебазе
На складе овощебазы в деревне Софьино Наро-Фоминского района произошел пожар на площади 7,2 тыс. кв. м, сообщает главное управление МЧС России по Московской области.
Армия и оружие
Каратели 13 раз нарушили режим тишины — ранен мирный житель
Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Гаджеты
Инсайдер показал замену сервисов Google на Honor и Huawei
Пользователь Twitter продемонстрировал первые скриншоты с поисковым фирменным приложением для гаджетов Honor и Huawei.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового оружия
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры
Пять раз Шарапова побеждала в турнирах серии Большого шлема, два раза — в Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по одному разу — в Открытом чемпионате Австралии (2008), Уимблдоне (2004) и Открытом чемпионате США (2006).
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Общество
Украина запустит виртуальный реверс газа из Словакии
С 1 марта Украина запустит виртуальный реверс российского газа, поступающего в направлении Словакии.
Общество
Видео падения метеорита в Хорватии появилось в Сети
Ранее в Сети появилось видео падения метеорита в Сегежском районе Карелии.
Единоборства
В США пройдет UFC Fight Night 169
В ночь на 1 марта в Виргинии состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 169.
Биатлон
СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Политика
Сурков рассказал о возможном «обнулении» президентских сроков
Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков не исключает, что после внесения поправок в Конституцию может возникнуть необходимость в «обнулении» президентских сроков.
Происшествия
В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой
В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
Здоровье
Свыше 2 тыс. человек заражены коронавирусом в Южной Корее
В Южной Корее зарегистрированы 256 новых случаев заражения новым коронавирусом. Общее число инфицированных достигло уже 2022 человек.
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова сделали новорожденному сыну обрезание
Не минуло и десяти дней со дня рождения счастливой Оксаной Самойловой малыша, как ее звездный супруг взял на себя ответственность за обряд обрезания, в котором признался всем пользователям Сети, разместив на своей странице фото с раввином после важной процедуры.
Спорт
Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ в спринтерском многоборье
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
Гаджеты
Новая уязвимость Wi-Fi затронула более одного миллиарда устройств
Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств.
Происшествия
Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали
Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Экономика
Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю
За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Происшествия
В центре Омска рухнули бывшие военные склады
Сегодня вечером на проспекте Маркса в Центре Омска произошло обрушение бывших складов Минобороны.