Политика
РИА НовостиВласти Украины планируют ввести двойное гражданство
Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.
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Музыка
Лазарев высказался насчет скандала с Биланом и «Евровидением»
Напомним, ранее Дима Билан отказался выступать на концерте главных звезд конкурса «Евровидения».
Общество
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
Кино
Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Происшествия
В Чувашии в ДТП погибли три человека
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Происшествия
Экс-президента Роспромбанка Салогубова осудили на 5 лет за растрату
Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего президента Роспромбанка Сергея Салогубова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Наука
Ученые: Грипп и простуда мешают друг другу заражать новых жертв
Кроме гриппа и простуды в список вошли девять других распространенных вирусов, которые поражают органы дыхания человека.
Энергетика
Льготы для Приобского месторождения могут найтись в ФНБ
По всей видимости, Минфин предлагает привязать налоговый вычет для Приобского месторождения к цене нефти, заложенной в бюджетном правиле (аналогично подходу, предложенному для налогообложения Ванкорского кластера для стимулирования инвестиций в таймырские месторождения), указывает старший аналитик Сбербанка по нефтегазовому сектору Андрей Громадин.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Футбол
В Испании сорван матч из-за фанатов, которые обвинили Зозулю в нацизме
Общество
В Британии молодожены решили развестись прямо на свадьбе
В Британии молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж решили, что им нужно расстаться во время свадьбы.
Футбол
Тиль: всё ещё привыкаю к России, это совсем другой мир
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль отметил, что всё ещё проходит адаптацию в России.
Экономика
В Якутии построят три «бриллианта» — один из них «Полярная звезда»
При главе Якутии Айсене Николаеве 16 декабря состоялось подписание концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации круглогодичного детского центра отдыха «Полярная звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Наука
Группа археологов решила загадку каменных истуканов на острове Пасхи
Международная группа археологов из Новой Зеландии, США и Чили решила загадку моаи — каменных истуканов на острове Пасхи (Рапа-Нуи).
Шоу-бизнес
Николай Басков впервые показал свою «роскошную» квартиру
Певец Николай Басков опубликовал в Instagram фотографию интерьера своей квартиры на Пречистенской набережной в Москве.
Происшествия
Названа причина смерти сооснователя «Белых касок»
Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.
Политика
Россия и Китай предложили смягчить санкции против КНДР
Россия и Китай внесли резолюцию в Совбезе ООН, подразумевающую смягчение ряда экономических санкций в отношении КНДР, сообщает агентство Reuters.
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, при этом индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов.
Футбол
Серия А борется с расизмом рисунками разукрашенных обезьян
В штаб-квартире Серии А в Милане теперь красуется изображение трех обезьян с разукрашенными лицами.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Общество
Путин распространил налог для самозанятых ещё на 19 регионов
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по введению налогового режима для самозанятых ещё на 19 регионов страны.
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче чемпионата Англии
Музыка
Мазаев назвал концерт Носкова жалким зрелищем
Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев высказался о концерте Николая Носкова после перенесённого инсульта.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска баллистической ракеты «Искандер»
Минобороны опубликовало видео учебно-боевого пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Политика
Германия призвала США не вводить санкции против Nord Stream-2
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти страны призывают Сенат США не утверждать бюджет, в котором предусмотрены санкции против «Северного потока – 2». Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщили в издании Handelsblatt.