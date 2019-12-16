Политика
РИА НовостиВласти Украины планируют ввести двойное гражданство
Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.
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Происшествия
Соучастника убийства Михаила Круга обвиняют в истязании сокамерников
Соучастник убийства Михаила Круга, киллер из банды «Тверские волки» Александр Агеев обвиняется в том, что вместе с двумя заключёнными убил одного человека и истязал ещё шестерых человек в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где он отбывает пожизненное заключение.
Общество
Власти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс
У некоторых пользователей после оплаты проезда на валидаторах станций МЦД (Московских центральных диаметров) на карты «Тройка» действительно ошибочно зачислялись лишние деньги.
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Лиллем»
Александр Головин попал в список футболистов «Монако», заявленных на матч 1/8 финала Кубка Франции с «Лиллем».
Происшествия
В Анапе подросток умер во время лечения гайморита
6 декабря 2019 года школьник обратился в лечебное учреждение, где у него диагностировали двусторонний гнойный гайморит.
Общество
Безос на несколько минут перестал быть богатейшим человеком мира
Глава Amazon Джефф Безос вечером 16 декабря на несколько минут перестал быть самым богатым человеком в мире, пишет Forbes со ссылкой на собственный рейтинг, который обновляется в режиме реального времени.
Общество
В Британии молодожены решили развестись прямо на свадьбе
В Британии молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж решили, что им нужно расстаться во время свадьбы.
Общество
Названы напитки, вызывающие самое сильное похмелье
Ученые из Брайтонского университета назвали самые «опасные» алкогольные напитки, которые вызывают быстрое опьянение и затем – мучительное похмелье.
Здоровье
Врачи рассказали, кому могут вредить картошка и помидоры
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска баллистической ракеты «Искандер»
Минобороны опубликовало видео учебно-боевого пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
Происшествия
В Казани загорелся склад мебельной фабрики
Склад мебельной фабрики загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Музыка
Выступивший со звездами «Евровидения» Лазарев ответил на критику
Сергей Лазарев резко отреагировал на критику в связи с выступлением на шоу звезд «Евровидения».
Хоккей
Илья Ковальчук покинул клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»
Американский хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» выставил нападающего россиянина Илью Ковальчука на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта.
Происшествия
В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник
Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Политика
МИД России опроверг выводы ООН о жестоком обращении с украинцами
Москва отвергает обвинения миссии ООН в якобы жестоком обращении с удерживаемыми гражданами Украины, заявили в МИД.
Футбол
Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа
Телеведущая нарядилась в шапку с двуглавым орлом и серьги с ликом Иисуса Христа – центральной личности в христианстве, искупившей грехи людей ценой собственной жизни.
Общество
Граждане РФ смогут получить пятилетний «шенген»
Граждане России смогут получить шенгенскую визу, позволяющую посетить страны ЕС, сразу на пять лет.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные и ветхие дома за счет ипотеки
В Госдуме подготовили поправки к законопроекту, позволяющие россиянам переселяться из аварийного жилого фонда в новое жилье за счет ипотеки.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Музыка
Умер один из пионеров электронной музыки и автор хита Popcorn
В Нью-Йорке умер германо-американский композитор и один из пионеров электронной музыки Гершон Кингсли. Об этом сообщает издание Billboard.
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Авто
Haval предлагает скидку на кроссовер Haval F7
Китайский бренд Haval объявил о специальном предложении на приобретение кроссовера F7 в исполнении Elite.