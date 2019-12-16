Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.

Происшествия Соучастника убийства Михаила Круга обвиняют в истязании сокамерников Соучастник убийства Михаила Круга, киллер из банды «Тверские волки» Александр Агеев обвиняется в том, что вместе с двумя заключёнными убил одного человека и истязал ещё шестерых человек в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где он отбывает пожизненное заключение.

Общество Безос на несколько минут перестал быть богатейшим человеком мира Глава Amazon Джефф Безос вечером 16 декабря на несколько минут перестал быть самым богатым человеком в мире, пишет Forbes со ссылкой на собственный рейтинг, который обновляется в режиме реального времени.

Общество Названы напитки, вызывающие самое сильное похмелье Ученые из Брайтонского университета назвали самые «опасные» алкогольные напитки, которые вызывают быстрое опьянение и затем – мучительное похмелье.

Политика Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.

Происшествия В Казани загорелся склад мебельной фабрики Склад мебельной фабрики загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Общество Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.

Футбол Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.

Общество Роскачество проверило органические продукты Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.

Шоу-бизнес Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа Телеведущая нарядилась в шапку с двуглавым орлом и серьги с ликом Иисуса Христа – центральной личности в христианстве, искупившей грехи людей ценой собственной жизни.